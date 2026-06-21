От Соснового бора до Тургайских геоглифов: где можно отдохнуть в Костанайской области

Костанайская область постепенно выходит за рамки привычного образа промышленного и аграрного региона. Санаторный отдых, Наурзумский заповедник, Тургайские геоглифы, резерват «Алтын Дала», степное сафари и исторические маршруты могут стать основой для развития туристического направления. Подробнее в материале корреспондента агентства Kazinform.

Что привлекает туристов

Пусть Костанайский регион пока не входит в число самых раскрученных туристических объектов Казахстана, однако интерес к внутреннему туризму постепенно меняет этот взгляд. Сегодня область может предложить сразу несколько направлений: оздоровительный отдых, экологический туризм, культурно-познавательные маршруты, степные путешествия и поездки к малоизученным природным объектам.

По-прежнему, не теряя многолетней планки, одной из главных туристических визитных карточек региона остается санаторно-курортная зона Алтынсаринского района — знаменитый «Сосновый бор».

Фото: sosnovybor

— Особую привлекательность для туристов представляет здравница нашего региона — санаторий «Сосновый бор», расположенный в живописной курортной зоне. Он осуществляет большой спектр услуг, которыми пользуются жители нашей республики и граждане других стран, — отметил заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области Талгат Саламатов.

Тут же находится еще один оздоровительно-развлекательный комплекс «Джайляу КЗ», а также различные базы отдыха. Костанайцы, да и гости области выбирают это место за наличие природных лечебных ресурсов: подземных минеральных вод, лечебных грязей, хвойных массивов.

Наурзум как центр экологического туризма

Одним из ключевых природных объектов области является Наурзумский государственный природный заповедник. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе «Сарыарка — степи и озера Северного Казахстана». Заповедник известен степными ландшафтами, островными сосновыми борами, системами озер и редкими птицами.

Фото: naurzum.kz

— Центром экологического туризма является Наурзумский государственный природный заповедник, нетронутая природа которого является общенациональным достоянием, — отметил Талгат Саламатов.

Фото: naurzum.kz

На территории заповедника действует шесть туристических маршрутов. Они оборудованы беседками, информационными стендами, урнами, туалетами и скамейками. При этом посещение строго регулируется: туристы могут передвигаться только в сопровождении инспектора и гида, им запрещено сходить с троп, собирать растения, плоды и семена.

Почему юг области — это перспективное направление

Если традиционные туристические объекты области уже известны, то юг региона только начинает формировать свою туристическую идентичность. Торгайский регион долгое время оставался в стороне от массового туризма из-за удаленности, слабой инфраструктуры и недостатка информации.

Одним из самых загадочных объектов юга области остаются Тургайские геоглифы. Это крупные фигуры на поверхности земли, которые можно полноценно рассмотреть только с высоты. Сегодня они наиболее востребованы среди исследователей, любителей археологии, фотографов и участников специализированных туров.

— Тургайские геоглифы действительно остаются одним из самых загадочных археологических объектов страны. Их уникальность заключается в масштабе и способе создания — многие рисунки можно полноценно рассмотреть только с воздуха, — отметил Талгат Саламатов.

Фото предоставлено Дмитрием Дей (Google Earth)

Исследователь и первооткрыватель геоглифов Дмитрий Дей считает, что их особенность не только в масштабе, но и в объемной структуре.

— Геоглифы Тургайского прогиба представлены исключительно на этой территории и больше не встречаются по всей Евразии. Один из специалистов по геоглифам Наска отмечал, что они более интересные, потому что они трехмерные, в отличие от геоглифов Наска, которые построены линиями на земле. Здесь же — округлые насыпи, — рассказал Дмитрий Дей.

По его словам, туристический потенциал этих объектов очень велик, поскольку речь идет о малоизученном наследии. Людей может привлекать возможность увидеть нечто новое, еще не до конца раскрытое. Однако массово заводить туристов на геоглифы пока нельзя. Главная проблема — отсутствие комплексных научных исследований и охранной инфраструктуры.

— Прежде чем заводить туристов масштабно на эти объекты, необходимо осуществить комплекс охранных мероприятий. Это ограждения, установка смотровых вышек. Туристы должны не просто из-за забора наблюдать непонятные заросшие насыпи, а подняться на смотровую вышку и сверху увидеть эти конструкции, — подчеркнул Дмитрий Дей.

Фото предоставлено Дмитрием Дей (Google Earth)

По его словам, для полноценного развития направления необходима отдельная программа исследований и охраны. Проект, подготовленный Центром исследований, реставрации и охраны историко-культурного наследия, оценивается в 250 млн тенге. Он предусматривает масштабные исследования с привлечением зарубежных специалистов, охранные мероприятия и последующую популяризацию.

Дмитрий Дей считает, что у Тургайских геоглифов есть перспективы для получения международного статуса. По его словам, к ним уже проявляли интерес зарубежные исследователи и телеканалы.

— Если мы посмотрим каналы History, Discovery, National Geographic, они уже давали сюжеты про геоглифы. Высокие экспертные оценки были получены от зарубежных специалистов. Но остается недоисследованность. Очень много вопросов, которые могли бы стать основой популяризации и международного признания, — отметил он.

Фото: egemen.kz

Похожего мнения придерживается директор Частного благотворительного фонда Сапар Искаков, который несколько лет занимается развитием туристического комплекса «Taj Torgay» в Амангельдинском районе. Он считает, что геоглифы могут стать объектом мирового уровня, если ими займутся системно.

— Из этого можно было бы организовать туристический маршрут мирового значения и получать большие доходы для Тургайского региона. Но для этого нужно вкладывать деньги: строить визит-центры, делать карты, информационные экраны, места отдыха, общественные туалеты, создавать условия для туристов, — отметил меценат.

По его словам, сегодня тема геоглифов все еще остается «алмазом в пыли».

Торгай — это не только геоглифы

Юг области интересен не только археологическими объектами. Сапар Искаков называет и природные «жемчужины» южной части области, где туристам стоит показывать горы Акжар, песчаные барханы Кумкешу, степные маршруты и места, где можно наблюдать сайгаков, куланов и лошадей Пржевальского.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Сосредоточено и богатое историко-культурное наследие. В поселке Торгай действует Жангельдинский комплекс музеев — единственный подобный комплекс в области. Сюда входят историко-мемориальный музей Алиби Жангельдина, мемориально-педагогический музей Ибрая Алтынсарина, литературный музей Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова, а также исторический музей Шакшака Жанибека.

Функционирует Taj Torgay в Амангельдинском районе, где размещены копии известных архитектурных объектов мира, включая пирамиду, Тадж-Махал, Эйфелеву башню, статую Свободы и другие сооружения. Подробно о комплексе можно прочитать в репортаже Kazinform.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Тут же находится Стена национальной памяти. Ранее корреспондент агентства Kazinform побывал и здесь.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

«Алтын Дала»: редкие животные, птицы и маршрут «Айтуар»

Для любителей экотуризма можно смело отправляться в государственный природный резерват «Алтын Дала». По словам сотрудников парка, все больше путешественников интересуются дикой природой, наблюдением за животными и птицами, малоизученными уголками казахстанской степи.

Фото: Алтын Дала

«Алтын Дала» создан для сохранения степных экосистем, редких видов животных и птиц. Территория является важным местом обитания сайгаков. Значимость резерват получил благодаря международным программам по восстановлению популяций редких животных, включая лошадей Пржевальского и куланов.

Сегодня тут действует туристический маршрут «Айтуар».

Фото: Алтын Дала

— Посетители могут познакомиться с уникальными степными ландшафтами, наблюдать за животными и птицами в естественной среде обитания, а также увидеть редкие виды растений. Особую ценность представляют краснокнижные виды тюльпанов, которые в период цветения создают живописные природные пейзаж, — рассказали в резервате.

Из животных на маршруте можно встретить кабана, барсука, сусликов, зайцев и лисиц. Для любителей птиц интерес представляют журавль-красавка, стрепет, савка, пустельга, белая цапля, луни, могильник, кудрявый и розовый пеликаны.

Конечно же без внимания не остается проект по возвращению лошадей Пржевальского. По словам представителей резервата, эти животные вызывают интерес как у ученых, так и у широкой общественности.

Фото: Данияр Калиев/ АСБК

Перспективным направлением называют и степное сафари. Оно предполагает организованные экскурсии по специально разработанным маршрутам с возможностью наблюдать диких животных и птиц в естественной среде. Пока спрос на степное сафари остается ограниченным. Это нишевый продукт, ориентированный на фотографов, исследователей, орнитологов, любителей дикой природы и путешественников, которым важен необычный опыт.

Что мешает развитию

Главным препятствием для развития туризма в отдаленных районах области остается инфраструктура. В управлении предпринимательства отмечают, что область имеет развитую дорожную сеть, железнодорожные пути и международный аэропорт в Костанае. Есть транспортные связи с Астаной, Петропавловском, Кокшетау, Челябинском и другими городами.

Однако для южных и отдаленных территорий этого пока недостаточно.

— Инфраструктура области развивается, но она все еще находится на переходной стадии: многое требует доработки, улучшения и расширения для эффективного обслуживания и привлечения туристов, особенно въездных, — отметил Талгат Саламатов.

В резервате «Алтын Дала» также говорят, что для развития экотуризма нужны подъездные дороги, смотровые площадки, визит-центры, места размещения посетителей, информационные стенды и оборудованные маршруты. Но не стоит забывать, что развитие туризма на особо охраняемых природных территориях должно идти с учетом сохранения природных комплексов.

Фото: Алтын Дала

Есть ли будущее у туризма в Костанайской области

В Костанайской области продолжается развитие туристической инфраструктуры: открываются новые зоны отдыха, модернизируются гостиницы и реализуются инвестиционные проекты в сфере размещения. Сегодня в регионе действует около 30 туристических маршрутов различных направлений, а также разрабатываются новые предложения для путешественников.

Главный шанс — не в попытке конкурировать с горными и морскими курортами, а в создании собственного уникального образа. Он может предложить туристу то, чего нет в других местах: бескрайнюю степь, редких животных, древние геоглифы, историю Торгая, озера, сосновые боры и маршруты для тех, кто ищет не массовый отдых, а ощущение открытия.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал усиливать развитие туризма: инвестиции в отрасль превысили 1,3 трлн тенге.