Какие тайны хранит стена национальной памяти в Костанайской области
Мемориальная стена «Ұлттық жады қабырғасы» находится в туристическом хабе в Костанайской области. Какие тайны хранит комплекс, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.
В Амангельдинском районе Костанайской области расположен уникальный памятный комплекс — «Ұлттық жады қабырғасы».
Его автором и инициатором стал известный исследователь, путешественник и общественный деятель Сапар Искаков. На реализацию этого масштабного проекта он потратил шесть лет, провёл десятки экспедиций и посвятил сотни часов тщательной работе.
В мире аналогов нет
— Памятник несёт не просто историческую, а духовную нагрузку. Это стена, к которой казахи могут прийти, чтобы почтить память предков, — говорит Сапар Искаков.
Посетили сравнивают мемориал со Стеной плача в Иерусалиме, памятной стеной на Красной площади в Москве (Российская Федерация), где увековечены имена государственных лиц, но казахстанский проект занимает особое место — он стал уникальным культурно-историческим объектом.
На его мраморных плитах увековечены имена великих сынов и дочерей казахского народа, чьи судьбы связаны с историей разных стран — от Восточной Европы до Азии.
Это ученые, правители, воины, просветители, оставившие заметный след в мировой истории. Всего 248 таблиц, где увековечены имена.
Как создавался проект
Работа над мемориалом началась с исторического исследования.
— Сначала мы изучали информацию, искали следы наших предков в разных странах. Вели переговоры с туристическими агентствами, находили учёных, брали интервью, снимали документальные фильмы, — рассказывает Сапар Искаков.
За шесть лет он с командой посетил 46 стран, снял 130 документальных фильмов и более 200 репортажей, посвящённых следам казахской истории за рубежом. На стене памяти размещено 248 плиток, всего 296 имен.
Среди внесенных в историю — Анахарсис, древнескифский философ, живший в Афинах; Аль-Фараби, которого называли «Аристотелем Востока»; Султан Бейбарс, полководец, остановивший монгольскую армию, Абай Кунанбаев, Ахмет Байтурсынов и многие другие.
Земля памяти
Особое место в мемориале занимает земля, привезенная из мест захоронения выдающихся казахов — она замурована в стену в капсулах. По словам самого мецената, это символ вечной связи поколений и памяти, которая не знает границ.
Благодаря этой «изюминке», комплекс вошел в Международный реестр мировых рекордов GLOBAL BOOK OF RECORDS / GBR как объект, в котором размещено наибольшее количество капсул с землёй из разных стран, собранных в одном мемориале.
