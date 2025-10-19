Какие тайны хранит стена национальной памяти в Костанайской области

В Амангельдинском районе Костанайской области расположен уникальный памятный комплекс — «Ұлттық жады қабырғасы».

Его автором и инициатором стал известный исследователь, путешественник и общественный деятель Сапар Искаков. На реализацию этого масштабного проекта он потратил шесть лет, провёл десятки экспедиций и посвятил сотни часов тщательной работе.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

В мире аналогов нет

— Памятник несёт не просто историческую, а духовную нагрузку. Это стена, к которой казахи могут прийти, чтобы почтить память предков, — говорит Сапар Искаков.

Посетили сравнивают мемориал со Стеной плача в Иерусалиме, памятной стеной на Красной площади в Москве (Российская Федерация), где увековечены имена государственных лиц, но казахстанский проект занимает особое место — он стал уникальным культурно-историческим объектом.

На его мраморных плитах увековечены имена великих сынов и дочерей казахского народа, чьи судьбы связаны с историей разных стран — от Восточной Европы до Азии.

Это ученые, правители, воины, просветители, оставившие заметный след в мировой истории. Всего 248 таблиц, где увековечены имена.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Как создавался проект

Работа над мемориалом началась с исторического исследования.

— Сначала мы изучали информацию, искали следы наших предков в разных странах. Вели переговоры с туристическими агентствами, находили учёных, брали интервью, снимали документальные фильмы, — рассказывает Сапар Искаков.

За шесть лет он с командой посетил 46 стран, снял 130 документальных фильмов и более 200 репортажей, посвящённых следам казахской истории за рубежом. На стене памяти размещено 248 плиток, всего 296 имен.

Среди внесенных в историю — Анахарсис, древнескифский философ, живший в Афинах; Аль-Фараби, которого называли «Аристотелем Востока»; Султан Бейбарс, полководец, остановивший монгольскую армию, Абай Кунанбаев, Ахмет Байтурсынов и многие другие.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Земля памяти

Особое место в мемориале занимает земля, привезенная из мест захоронения выдающихся казахов — она замурована в стену в капсулах. По словам самого мецената, это символ вечной связи поколений и памяти, которая не знает границ.

Благодаря этой «изюминке», комплекс вошел в Международный реестр мировых рекордов GLOBAL BOOK OF RECORDS / GBR как объект, в котором размещено наибольшее количество капсул с землёй из разных стран, собранных в одном мемориале.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform