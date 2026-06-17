Шымкент с 2000-летней историей: главные точки притяжения для туристов

На этот раз проект «Таза қала» телеканала Jibek Joly изучил туристические объекты Шымкента и оценил их удобство и комфорт для посетителей, передает корреспондент Kazinform.

Как выглядит древний город?

В первую очередь ведущие программы посетили историко-культурный комплекс «Шымкала». На месте древнего города, расположенного между реками Кошкар-Ата и Бадам, в период с 2003 по 2020 год проводились археологические раскопки. С 2021 года эта территория открыла свои двери для посетителей как музей под открытым небом.

кадр из видео

За первый квартал текущего года комплекс посетили около 5 тыс. человек, из них почти 1 тыс. составили иностранные туристы.

— Много туристов приезжает из европейских стран, Китая и Германии. Иногда приезжают и научные специалисты. Они анализируют состояние туристического объекта. Один из туристов, побывавший здесь в 2023 году в качестве археолога, рассказал, что тогда здесь не было даже травы. Сейчас, по его словам, место стало намного красивее, — говорит экскурсовод музея.

Площадь комплекса составляет 4,5 га. С самой высокой точки древнего городища Шымкент виден как на ладони. Глубина культурных слоев здесь достигает 14 м. Для посетителей установлены информационные указатели, а пешеходные дорожки сделаны ровными и удобными.

кадр из видео

На территории работают зоны отдыха, смотровые площадки и кафе. Экскурсии гиды проводят на трех языках.

— Шымкент — город, расположенный рядом с границей Узбекистана. В целом красивые объекты есть в любом уголке Казахстана. Природа тоже очень привлекательная. Шымкент меня заинтересовал. В комплексе «Шымкала» меня удивил город, где были цистерна и тюрьма. Однако я не могу сказать, что туризм здесь очень развит. Тем не менее при возможности сюда стоит приехать. К тому же отсюда можно отправиться в Ташкент или другие страны, — говорит турист из Китая.

кадр из видео

Территория музея под открытым небом содержится в порядке и ухожена. Тем не менее заметно, что некоторые туристы оставляют после себя мусор.

— Мы ежедневно работаем до 18:00 и стараемся обеспечивать чистоту на всей территории объекта. Однако туристы приносят с собой еду и напитки, а некоторые оставляют мусор прямо на территории исторического памятника, — говорит руководитель отдела хозяйственного обеспечения Объединения музеев города Шымкент Айгерим Болаткызы.

Шымкентский зоопарк: условия есть, а ответственность?

Следующим объектом стал Шымкентский государственный зоологический парк. Зоопарк работает с 1980 года и сегодня считается одним из самых популярных мест отдыха в регионе. Здесь обитают 306 видов животных, а их общая численность превышает 3500 особей.

кадр из видео

Для посетителей предусмотрены все необходимые условия. На территории имеются две бесплатные парковки на 110 автомобилей. Установлены информационные стенды и QR-коды. Биологи проводят экскурсии и рассказывают о мире животных. Здесь даже живет жираф по имени Астана, которого 15 лет назад привезли из Южной Африки.

кадр из видео

В последние годы в зоопарке активно ведется модернизация инфраструктуры.

— В 2024 году государственный зоопарк посетили более 550 тыс. человек, а в 2025 году посмотреть его пришли 716 тыс. посетителей. На территории уложено асфальтовое покрытие на площади 4 тыс. кв. м. Еще 1000 кв. м вымощено брусчаткой. Для посетителей созданы комфортные условия, предусмотрены пешеходные дорожки. Есть специально засеянные газоны. Построены летние и зимние вольеры. Работают современные туалеты, — говорит заведующий научно-методическим отделом Шымкентского государственного зоологического парка Багдат Амзебек.

В целом территория выглядит чистой и ухоженной. Однако проблема заключается не только в инфраструктуре, но и в культуре поведения посетителей. Несмотря на предупреждающие таблички, некоторые жители кормят животных без разрешения и оставляют мусор где попало.

Что касается санитарных условий, то сегодня в зоопарке функционируют 5 туалетов, 3 из которых были построены недавно. Поэтому можно сказать, что потребности посетителей сегодня полностью обеспечены. Однако один из запланированных объектов до сих пор не завершен и превратился в долгострой.

кадр из видео

— В прошлом году организация, выигравшая тендер, построила один туалет. После этого она планировала приступить к следующему объекту. Однако возможностей для этого у нее не оказалось. Сейчас готовится проектно-сметная документация. После этого строительством займется другой подрядчик, — пояснила директор Шымкентского государственного зоопарка Зульфия Ганиева.

Облик целебной реки

Поездка продолжилась на реке Кошкар-Ата, которая стала одним из символов Шымкента. Река, пересекающая город и протекающая через его центральную часть, является не только природным объектом, но и популярным местом отдыха жителей и гостей города.

Особенно много посетителей круглый год приезжает к источнику, известному своими лечебными свойствами. Люди, страдающие заболеваниями суставов, костей и органов пищеварения, приезжают сюда за целебной водой. В жаркие летние дни найти свободное место на берегу бывает непросто. Поскольку вход бесплатный, здесь собирается большое количество людей разных возрастов.

В 2010 году Кошкар-Ата получил статус особо охраняемой природной территории местного значения. Работы по благоустройству территории вокруг источника площадью 12 га начались в 2014 году, а в 2017–2018 годах была проведена масштабная реконструкция участка реки в районе древнего городища.

кадр из видео

В результате для посетителей были созданы комфортные условия, а за территорией закреплены охранники и участковые инспекторы полиции. Сегодня это место вызывает интерес и у иностранных туристов.

— В Шымкенте много солнечных дней. Мне понравился климат. Недавно мы побывали в Сайрам-Су и ущелье Аксу. Нам рассказали, что температура воды в источнике Кошкар-Ата на протяжении всех 12 месяцев держится на уровне 13 градусов. Для посетителей созданы хорошие условия. Это место нам тоже понравилось, — говорит турист из Индии.

В мире крайне редко встречаются реки, которые берут начало прямо в центре города. Кошкар-Ата — одна из них. Если ее течению ничто не препятствует, она способна обеспечивать водой около 600 га земель.

О лечебных свойствах источника существует немало легенд и преданий. Поэтому здесь часто можно встретить людей, которые набирают воду прямо у истока.

Однако далеко не все умеют ценить этот дар природы. Бытовой мусор, оставленный на берегу, и арбузные корки, разбросанные вдоль реки, служат тому подтверждением. Складывается впечатление, что не все приезжающие сюда за исцелением проявляют бережное отношение к окружающей среде. Наряду с вопросами чистоты внимания заслуживает и то, насколько здесь соблюдаются требования безопасности.

Нагрузка на зеленую зону

Следующим пунктом маршрута стал Шымкентский дендрологический парк имени Асанбая Аскарова. Объект, занимающий территорию в 117 гектаров, превратился в настоящий музей деревьев и кустарников под открытым небом.

кадр из видео

В парке создана большая часть необходимых условий для посетителей. Здесь установлено достаточное количество урн для мусора, работают туалеты. Также предусмотрены детские игровые площадки, зоны для занятий спортом, адаптированные для людей с особыми потребностями, и библиотека.

— К нам ежедневно приходит от 6 до 10 тысяч посетителей. В выходные дни их число может приближаться к 30 тысячам. Были участки, куда не поступала вода. Для устранения этого недостатка был проложен трубопровод, — говорит директор дендрологического парка Есдаулет Достияров.

кадр из видео

Однако чем больше посетителей приходит в парк, тем выше нагрузка на зеленые насаждения. В отдельных местах травяной покров заметно поредел. По мнению экспертов, несмотря на высокий потенциал парка, здесь все еще остаются вопросы, требующие решения.

— Количество посетителей чрезмерно велико. Имеется нехватка туалетов. Акимат проводит субботники, однако, на мой взгляд, этого недостаточно. Необходимо сменить управляющую компанию. В течение трех лет система водоснабжения не работала. В результате около восьми тысяч деревьев остались без полива и засохли. Сейчас говорят, что ситуацию приводят в порядок. Однако в глубине парка по-прежнему остаются деревья, которые остаются без должного ухода. Необходимо усилить работу по озеленению, — считает экоактивист Алтай Ордабеков.

По словам экоактивиста, значение зеленых зон для мегаполиса с каждым годом становится все более важным. По его мнению, в городе с растущим населением парков недостаточно, поэтому важно не только сохранять существующие зеленые пространства, но и увеличивать их количество.

Планы и задачи

В ходе программы заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек высказался о работе, проводимой по развитию туризма, состоянию общественных пространств и улучшению облика города. По его словам, одним из главных преимуществ мегаполиса является гармоничное сочетание природных и культурных объектов.

кадр из видео

Особенно высоким потенциалом обладает дендрологический парк. Сегодня этот объект, который регулярно посещают не только жители города, но и туристы, стал одной из визитных карточек Шымкента.

— Дендропарк — это комплекс с большим потенциалом. На момент его основания здесь было высажено 500 видов деревьев со всего мира. К сожалению, к 2020 годам их количество сократилось до 214 видов. Однако с прошлого года ведется непрерывная работа, и сегодня их число превысило 300, — говорит Сарсен Куранбек.

По словам представителя городского акимата, вопросы, поднятые в ходе программы, не останутся без внимания. В частности, одним из приоритетных направлений в предстоящий период станет усиление санитарного контроля и требований безопасности на реке Кошкар-Ата. Кроме того, планируется поэтапно устранить недостатки, выявленные в историко-культурном комплексе «Шымкала» и Шымкентском зоопарке.

Какую оценку дали эксперты?

По традиции программы эксперты подвели итоги.

кадр из видео

Заместитель председателя правления национальной компании «Kazakh Tourism» Едиге Адильханов высказал ряд замечаний, касающихся туристической культуры в Шымкенте. По его мнению, экологическая культура в городе еще не сформировалась в полной мере.

— Оставленный в разных местах мусор показал, что экологическая культура пока находится не на должном уровне. Очевидно, что это производит негативное впечатление не только на жителей Шымкента, но и на иностранных туристов, — говорит Едиге Адильханов.

В свою очередь, руководитель управления внутреннего анализа Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нариман Альдибеков отметил, что в плане инфраструктуры город добился значительного прогресса.

кадр из видео

Однако, по его мнению, для полноценного развития туризма необходимо параллельно формировать и общественную культуру.

— В городе с историей более 2000 лет много как жителей, так и туристов. Поэтому вопрос чистоты выходит на первый план. Необходимо развивать экологическую культуру населения. Важно совместными усилиями развивать туризм, — считает эксперт.

кадр из видео

В свою очередь, председатель правления АО «Национальный центр энергосбережения» Министерства экологии и природных ресурсов РК Елдос Абаканов считает, что туризм в Шымкенте развивается поступательно, а базовая инфраструктура уже сформирована.

— В Шымкенте обеспечены чистота и необходимая инфраструктура. Как человек, посетивший этот регион в качестве туриста, могу сказать, что туризм здесь развивается на хорошем уровне, — отметил спикер.

По итогам программы гостеприимный и солнечный город Шымкент набрал 29 баллов.

Напомним, ранее в рамках программы был проанализирован туристический потенциал Туркестана.