Таза қала: Стал ли Туркестан туристической столицей Тюркского мира
Программа телеканала Jibek Joly «Таза кала» побывала в Туркестанской области, ознакомилась с состоянием туристских объектов, оценила их чистоту и созданные для посетителей условия.
Что угрожает мавзолею Ходжа Ахмета Яссауи?
Поездка началась с мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи — места, которое в первую очередь посещает большинство туристов. Всемирно известный историко-культурный памятник считается жемчужиной архитектурного искусства, не имеющей аналогов в Центральной Азии.
Из истории известно, что строительство мавзолея началось в 1389 году по приказу Эмира Темира. Однако строительство несколько раз останавливалось и так не было полностью завершено в связи со смертью Эмира Темира в 1405 году. Несмотря на это, грандиозный комплекс, сохранившийся на протяжении веков, до сих пор не утратил своего исторического облика. В 2003 году объект внесен в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, ширина здания — 46,5 метра, длина — 65 метров, высота — 41 метр. В здании расположены 35 помещений различного назначения.
В ходе научно-исследовательских работ, купол центрального зала начал протекать — в июле 2023 года он был закрыт. По словам специалистов, в ближайшее время мавзолей вновь откроют для туристов.
В прошлом году мавзолей посетили 710 тысяч человек, из них 30 тысяч — иностранные туристы. Большинство посетителей, в первую очередь направляются к усыпальнице великого мыслителя тюркского мира Ходжи Ахмета Яссауи, затем осматривают знаменитый Тайказан. Этот большой котел, отлитый из семи металлов в 1399 году в селе Карнак в 25 километрах от Туркестана, на сегодняшний день является одним из самых ценных экспонатов комплекса.
— Туристов интересует строительство мавзолея. Среди мавзолеев, возведенных Эмиром Темиром, этот объект сохранился в своем первоначальном виде на 85%. Здесь расположен самый большой кирпичный купол в Центральной Азии. Начиная с Есим хана, здесь были захоронены 22 хана, 8 султанов, 22 бия и около 70 батыров. С 2015 года вход в здание стало платным. Для казахстанцев цена билета составляет 1 000 тенге, для иностранцев — 2 000 тенге, — рассказал руководитель экскурсионной службы Национального историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Берикбай Абдрасилов.
Несмотря на то, что на территории мавзолея созданы комфортные условия для туристов, рост числа посетителей подсвечивает ряд инфраструктурных проблем. В частности, люди жалуются на очереди за билетами, нехватке гидов и информационных указателей.
— Было бы, если возле мавзолея имелось побольше информационных материалов на английском языке. Необходимо увеличить количество указателей. Люди иногда не знают, куда идти. Также, стоит упростить процесс поиска гида на входе, — говорят иностранные туристы.
Вопрос сохранности мавзолея на постоянном контроле. Как говорят специалисты, одна из главных угроз для исторического объекта — влажность.
— Мавзолею исполнилось более 600 лет. Любое строение со временем ветшает. В соответствии с требованиями ЮНЕСКО, один раз в 3-4 года проводится мониторинг. Основная опасность — влажность. В 2020 году в округе убрали часть зеленых насаждений. Сейчас влажность грунта приходит в норму, — говорит советник директора РГП «Казреставрация» Канат Туякбаев.
Символ современного Туркестана
После посещения исторического объекта съемочная группа отправилась в комплекс Керуен Сарай, который стал новым туристским брендом Туркестана.
Объект, открытый в 2021 году, является круглогодичным туристическим лайфстайл-центром в Центральной Азии. В прошлом году здесь побывало около трех миллионов человек.
На территории комплекса расположены две современные гостиницы, более 20 аттракционов, VR-зоны, места развлечений и концертные площадки.
— Число посетителей превысило пять миллионов. Комплекс работает круглый год. Здесь имеется концертный зал на 1 500 человек. В летнее время организуются лодочные прогулки. Наш искусственный канал прозвали «казахстанской Венецией, — говорит представитель Karavansaray Turkistan Тимур Толегенов.
Цена лодочной прогулки для взрослых — 4 700 тенге, для детей — 2 600 тенге. По каналу можно полностью объехать весь комплекс.
Еще один особенный объект Керуен Сарая — летающий театр «Алтын Самрук». Аттракцион, которому нет аналогов в Центральной Азии, дает посетителям возможность совершить виртуальное путешествие по красивейшим местам Казахстана.
Вечерам на территории комплекса устраивается театрализованное шоу о царице саков Томирис.
— Я уже во второй раз в Туркестане. В этот раз привез танцевальный ансамбль, состоящий из моих учеников. Детям все понравилось. Особые впечатления оставили летающий театр и прогулка на лодке, — говорит турист из Кыргызстана.
Арыстан баб: многовековой маршрут паломничества
Одно из наиболее популярных сакральных мест в регионе — мавзолей Арыстан баб. Объект, где расположена могила святого, духовного наставника Кожа Ахмета Ясауи, занимает особое место в мусульманском обществе.
— Мавзолей построен над могилой Арыстан баб, жившего в XII веке. Первое строительство относится к XIV–XV векам. Позднее он несколько раз ремонтировался и приобрел нынешний вид. Считается одним из самых сакральных мест в Центральной Азии. В прошлом году здесь побывали около 200 тысяч человек, то за четыре месяца текущего года мавзолей уже посетили 100 тысяч туристов, — говорит руководитель экскурсии Маржан Дулат.
Среди посетителей мавзолея много иностранных туристов. Один из них — Арыф Йылмаз из Турции.
По его словам, Туркестан имеет особое значение для тюркских народов.
— Мы часто привозим в это историческое место наших братьев-мусульман, проживающих в Европе. Это — земля наших предков. В Исламском мире Арыстан бабу оказывается особый почет. В этот раз мы привезли 92 человека. Мы заметили, что за последние пять лет Туркестан сильно изменился, стал красивее, — сказал гость.
Но в сакральном месте есть нерешенные проблемы. Во время съемок мы заметили, что на некоторых участках косят траву и встречаются следы вандализма.
Туристический потенциал Отырара полностью не раскрыт
Городище Отырар, расположенное в 57 километрах от Туркестана, входит в число общенациональных сакральных мест Казахстана. Старинный город, в свое время бывший крупным культурным и торговым центром на Великом Шелковом пути, сегодня превращается в музей под открытым небом.
— Баня расположена за городом. Караванщики, прибывшие издалека, вначале мылись, затем въезжали в город, — рассказывает экскурсовод Баглан Пердебайулы.
По мнению специалистов, туристический потенциал Отырара еще не полностью раскрыт.
— Чтобы превратить это место в музей под открытым небом, имеются все возможности. Для развития туризма нужно приложить все усилия, чтобы чувствовалась атмосфера той эпохи. В первую очередь необходимо сделать крышу, —говорит ученый Досай Кенжетай.
В ходе съемок обнаружился еще один недостаток.
— Не хватает напора воды, поэтому она не течет. Но, перед началом летнего сезона планируется установить дополнительный насос. Для посетителей будет питьевая вода, — говорит заместитель директора Государственного археологического музея-заповеденика «Отырар» по науке Ералы Шокай.
Еще одна проблема исторического объекта — культура туристов. Выяснилось, что некоторые посетители не доносят мусор до урн.
Медицинский туризм
Следующая остановка съемочной группы — Сарыагашский район. В настоящее время в Коктерекском сельском округе работают 66 санаториев. Один из них — лечебно-оздоровительный комплекс «Сарыагаш», находящийся в государственной собственности. Мы узнали, что здесь каждый год проходят лечение около 180 тысяч человек.
— С 2011 года приезжаю лечиться в этот санаторий. Все нравится. Особенно высокие целебные свойства у минеральной воды, — говорит отдыхающий из Астаны.
По словам специалистов, в составе минеральной воды много гидрокарбонатов и различных микроэлементов.
— В одном литре минеральной воды содержится около 400 миллиграммов гидрокарбонатов. Есть также кальций, цинк, молибден и редко встречающийся ванадий, — говорит главный врач санатория Маржан Жамирова.
В санатории сейчас работают восемь корпусов, принимающих 727 человек. Но некоторые здания требуют ремонта.
— В 2023 году был обновлен четвертый корпус. В этом году завершили ремонт шестого корпуса. Поскольку государственных средств не выделяется, мы проводим ремонт только одного корпуса в год, — отметил генеральный директор санатория Алтынбек Абдикеров.
Сайрам-Угам: красота природы и проблема чистоты
Один из красивейших туристических маршрутов Туркестанской области — Сайрам-Угамский Государственный национальный природный парк. Парк, созданный в 2006 году, занимает территорию площадью около 150 тысяч гектаров. Здесь произрастают 1 635 видов растений, обитают 59 видов млекопитающих и 280 видов птиц.
Ущелье Каскасу привлекает красотой природы, но мусор, разбросанный в некоторых местах, говорит о том, что экологическая культура все еще остается актуальной проблемой.
— У некоторых туристов низкая экокультура. Мы вынуждены собирать и выносить весь мусор, — говорит сотрудник национального парка Шыналы Оспанов.
На территории парка установлен современный туалет, началась реализация проектов по устройству мест отдыха и глэмпинга.
— Теперь хорошо бы построить баню. Природа замечательная. Но связь плохая, — говорят иностранные туристы.
Планы по развитию туризма
В завершение программы первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов рассказал о нынешнем состоянии сферы туризма в регионе и планах на будущее.
— В область ежегодно приезжает более миллиона туристов. По сравнению с прошлым годом, количество приезжающих увеличилось на 14%. В области работают 46 официально зарегистрированных гидов. Ведется работа по повышению качества их услуг, — говорит Зулфухар Жолдасов.
В планах также ремонт дорог, ведущих к мавзолею Арыстан баб и Отырару.
— В настоящее время планируется построить дороги с общей протяженностью 62 километра по четырем направлениям. К данной работе привлечены инвесторы, — сказал заместитель акима области.
Оценки экспертов
Согласно традиции, эксперты оценили туристский потенциал Туркестана по пяти основным критериям.
Заместитель председателя правления национальной компании «Kazakh Tourism» Едиге Адилханов сказал, что нужно повышать туристическую культуру.
— Туркестан — опора туризма страны. Для увеличения числа иностранных туристов нужно усилить систему навигации на сакральных объектах, — сказал Едиге Адилханов.
Профессор Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина Абдильда Мейрбеков высоко оценил общий уровень чистоты.
— Чистота в городе хорошая. Но проблема мусора в Сайрам-Угаме портит впечатление. Нужно уделять больше внимания формированию экокультуры, — сказал эксперт.
Руководитель управления внутреннего анализа Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нариман Алдибеков отметил важность увеличения количества инвестиционных проектов.
— В Туркестане заметны позитивные изменения. Если усилится работа с инвесторами, поднятые сегодня вопросы будут поэтапно решены, — сказал Нариман Алдибеков.
Таким образом, Туркестан, развивающий сакральные места и современные туристические центры одновременно, по итоговой оценке, программы набрал 26 баллов.