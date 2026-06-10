Таза қала: Стал ли Туркестан туристической столицей Тюркского мира

Программа телеканала Jibek Joly «Таза кала» побывала в Туркестанской области, ознакомилась с состоянием туристских объектов, оценила их чистоту и созданные для посетителей условия.

Что угрожает мавзолею Ходжа Ахмета Яссауи?

Поездка началась с мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи — места, которое в первую очередь посещает большинство туристов. Всемирно известный историко-культурный памятник считается жемчужиной архитектурного искусства, не имеющей аналогов в Центральной Азии.

Фото: скрин видео

Из истории известно, что строительство мавзолея началось в 1389 году по приказу Эмира Темира. Однако строительство несколько раз останавливалось и так не было полностью завершено в связи со смертью Эмира Темира в 1405 году. Несмотря на это, грандиозный комплекс, сохранившийся на протяжении веков, до сих пор не утратил своего исторического облика. В 2003 году объект внесен в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, ширина здания — 46,5 метра, длина — 65 метров, высота — 41 метр. В здании расположены 35 помещений различного назначения.

В ходе научно-исследовательских работ, купол центрального зала начал протекать — в июле 2023 года он был закрыт. По словам специалистов, в ближайшее время мавзолей вновь откроют для туристов.

Фото: скрин видео

В прошлом году мавзолей посетили 710 тысяч человек, из них 30 тысяч — иностранные туристы. Большинство посетителей, в первую очередь направляются к усыпальнице великого мыслителя тюркского мира Ходжи Ахмета Яссауи, затем осматривают знаменитый Тайказан. Этот большой котел, отлитый из семи металлов в 1399 году в селе Карнак в 25 километрах от Туркестана, на сегодняшний день является одним из самых ценных экспонатов комплекса.

— Туристов интересует строительство мавзолея. Среди мавзолеев, возведенных Эмиром Темиром, этот объект сохранился в своем первоначальном виде на 85%. Здесь расположен самый большой кирпичный купол в Центральной Азии. Начиная с Есим хана, здесь были захоронены 22 хана, 8 султанов, 22 бия и около 70 батыров. С 2015 года вход в здание стало платным. Для казахстанцев цена билета составляет 1 000 тенге, для иностранцев — 2 000 тенге, — рассказал руководитель экскурсионной службы Национального историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Берикбай Абдрасилов.

Фото: скрин видео

Несмотря на то, что на территории мавзолея созданы комфортные условия для туристов, рост числа посетителей подсвечивает ряд инфраструктурных проблем. В частности, люди жалуются на очереди за билетами, нехватке гидов и информационных указателей.

— Было бы, если возле мавзолея имелось побольше информационных материалов на английском языке. Необходимо увеличить количество указателей. Люди иногда не знают, куда идти. Также, стоит упростить процесс поиска гида на входе, — говорят иностранные туристы.

Фото: Скрин видео

Вопрос сохранности мавзолея на постоянном контроле. Как говорят специалисты, одна из главных угроз для исторического объекта — влажность.

— Мавзолею исполнилось более 600 лет. Любое строение со временем ветшает. В соответствии с требованиями ЮНЕСКО, один раз в 3-4 года проводится мониторинг. Основная опасность — влажность. В 2020 году в округе убрали часть зеленых насаждений. Сейчас влажность грунта приходит в норму, — говорит советник директора РГП «Казреставрация» Канат Туякбаев.

Символ современного Туркестана

После посещения исторического объекта съемочная группа отправилась в комплекс Керуен Сарай, который стал новым туристским брендом Туркестана.

Объект, открытый в 2021 году, является круглогодичным туристическим лайфстайл-центром в Центральной Азии. В прошлом году здесь побывало около трех миллионов человек.

Фото: Скрин видео

На территории комплекса расположены две современные гостиницы, более 20 аттракционов, VR-зоны, места развлечений и концертные площадки.

— Число посетителей превысило пять миллионов. Комплекс работает круглый год. Здесь имеется концертный зал на 1 500 человек. В летнее время организуются лодочные прогулки. Наш искусственный канал прозвали «казахстанской Венецией, — говорит представитель Karavansaray Turkistan Тимур Толегенов.

Цена лодочной прогулки для взрослых — 4 700 тенге, для детей — 2 600 тенге. По каналу можно полностью объехать весь комплекс.

Еще один особенный объект Керуен Сарая — летающий театр «Алтын Самрук». Аттракцион, которому нет аналогов в Центральной Азии, дает посетителям возможность совершить виртуальное путешествие по красивейшим местам Казахстана.

Вечерам на территории комплекса устраивается театрализованное шоу о царице саков Томирис.

— Я уже во второй раз в Туркестане. В этот раз привез танцевальный ансамбль, состоящий из моих учеников. Детям все понравилось. Особые впечатления оставили летающий театр и прогулка на лодке, — говорит турист из Кыргызстана.

Арыстан баб: многовековой маршрут паломничества

Одно из наиболее популярных сакральных мест в регионе — мавзолей Арыстан баб. Объект, где расположена могила святого, духовного наставника Кожа Ахмета Ясауи, занимает особое место в мусульманском обществе.

Фото: Скрин видео

— Мавзолей построен над могилой Арыстан баб, жившего в XII веке. Первое строительство относится к XIV–XV векам. Позднее он несколько раз ремонтировался и приобрел нынешний вид. Считается одним из самых сакральных мест в Центральной Азии. В прошлом году здесь побывали около 200 тысяч человек, то за четыре месяца текущего года мавзолей уже посетили 100 тысяч туристов, — говорит руководитель экскурсии Маржан Дулат.

Среди посетителей мавзолея много иностранных туристов. Один из них — Арыф Йылмаз из Турции.

Фото: Скрин видео

По его словам, Туркестан имеет особое значение для тюркских народов.

— Мы часто привозим в это историческое место наших братьев-мусульман, проживающих в Европе. Это — земля наших предков. В Исламском мире Арыстан бабу оказывается особый почет. В этот раз мы привезли 92 человека. Мы заметили, что за последние пять лет Туркестан сильно изменился, стал красивее, — сказал гость.

Но в сакральном месте есть нерешенные проблемы. Во время съемок мы заметили, что на некоторых участках косят траву и встречаются следы вандализма.

Туристический потенциал Отырара полностью не раскрыт

Городище Отырар, расположенное в 57 километрах от Туркестана, входит в число общенациональных сакральных мест Казахстана. Старинный город, в свое время бывший крупным культурным и торговым центром на Великом Шелковом пути, сегодня превращается в музей под открытым небом.

— Баня расположена за городом. Караванщики, прибывшие издалека, вначале мылись, затем въезжали в город, — рассказывает экскурсовод Баглан Пердебайулы.

Фото: скрин видео

По мнению специалистов, туристический потенциал Отырара еще не полностью раскрыт.

— Чтобы превратить это место в музей под открытым небом, имеются все возможности. Для развития туризма нужно приложить все усилия, чтобы чувствовалась атмосфера той эпохи. В первую очередь необходимо сделать крышу, —говорит ученый Досай Кенжетай.

Фото: Скрин видео

В ходе съемок обнаружился еще один недостаток.

— Не хватает напора воды, поэтому она не течет. Но, перед началом летнего сезона планируется установить дополнительный насос. Для посетителей будет питьевая вода, — говорит заместитель директора Государственного археологического музея-заповеденика «Отырар» по науке Ералы Шокай.

Еще одна проблема исторического объекта — культура туристов. Выяснилось, что некоторые посетители не доносят мусор до урн.

Медицинский туризм

Следующая остановка съемочной группы — Сарыагашский район. В настоящее время в Коктерекском сельском округе работают 66 санаториев. Один из них — лечебно-оздоровительный комплекс «Сарыагаш», находящийся в государственной собственности. Мы узнали, что здесь каждый год проходят лечение около 180 тысяч человек.

Фото: Скрин видео

— С 2011 года приезжаю лечиться в этот санаторий. Все нравится. Особенно высокие целебные свойства у минеральной воды, — говорит отдыхающий из Астаны.

Фото: Скрин видео

По словам специалистов, в составе минеральной воды много гидрокарбонатов и различных микроэлементов.

— В одном литре минеральной воды содержится около 400 миллиграммов гидрокарбонатов. Есть также кальций, цинк, молибден и редко встречающийся ванадий, — говорит главный врач санатория Маржан Жамирова.

В санатории сейчас работают восемь корпусов, принимающих 727 человек. Но некоторые здания требуют ремонта.

— В 2023 году был обновлен четвертый корпус. В этом году завершили ремонт шестого корпуса. Поскольку государственных средств не выделяется, мы проводим ремонт только одного корпуса в год, — отметил генеральный директор санатория Алтынбек Абдикеров.

Сайрам-Угам: красота природы и проблема чистоты

Один из красивейших туристических маршрутов Туркестанской области — Сайрам-Угамский Государственный национальный природный парк. Парк, созданный в 2006 году, занимает территорию площадью около 150 тысяч гектаров. Здесь произрастают 1 635 видов растений, обитают 59 видов млекопитающих и 280 видов птиц.

Фото: Скрин видео

Ущелье Каскасу привлекает красотой природы, но мусор, разбросанный в некоторых местах, говорит о том, что экологическая культура все еще остается актуальной проблемой.

— У некоторых туристов низкая экокультура. Мы вынуждены собирать и выносить весь мусор, — говорит сотрудник национального парка Шыналы Оспанов.

Фото: Скрин видео

На территории парка установлен современный туалет, началась реализация проектов по устройству мест отдыха и глэмпинга.

— Теперь хорошо бы построить баню. Природа замечательная. Но связь плохая, — говорят иностранные туристы.

Планы по развитию туризма

В завершение программы первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов рассказал о нынешнем состоянии сферы туризма в регионе и планах на будущее.

Фото: Скрин видео

— В область ежегодно приезжает более миллиона туристов. По сравнению с прошлым годом, количество приезжающих увеличилось на 14%. В области работают 46 официально зарегистрированных гидов. Ведется работа по повышению качества их услуг, — говорит Зулфухар Жолдасов.

В планах также ремонт дорог, ведущих к мавзолею Арыстан баб и Отырару.

— В настоящее время планируется построить дороги с общей протяженностью 62 километра по четырем направлениям. К данной работе привлечены инвесторы, — сказал заместитель акима области.

Оценки экспертов

Согласно традиции, эксперты оценили туристский потенциал Туркестана по пяти основным критериям.

Фото: Скрин видео

Заместитель председателя правления национальной компании «Kazakh Tourism» Едиге Адилханов сказал, что нужно повышать туристическую культуру.

— Туркестан — опора туризма страны. Для увеличения числа иностранных туристов нужно усилить систему навигации на сакральных объектах, — сказал Едиге Адилханов.

Фото: Скрин видео

Профессор Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина Абдильда Мейрбеков высоко оценил общий уровень чистоты.

— Чистота в городе хорошая. Но проблема мусора в Сайрам-Угаме портит впечатление. Нужно уделять больше внимания формированию экокультуры, — сказал эксперт.

Фото: Скрин видео

Руководитель управления внутреннего анализа Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нариман Алдибеков отметил важность увеличения количества инвестиционных проектов.

— В Туркестане заметны позитивные изменения. Если усилится работа с инвесторами, поднятые сегодня вопросы будут поэтапно решены, — сказал Нариман Алдибеков.

Фото: Скрин видео

Таким образом, Туркестан, развивающий сакральные места и современные туристические центры одновременно, по итоговой оценке, программы набрал 26 баллов.