Пять иностранцев нелегально работали на стройплощадке аэропорта Шымкента

С 13 по 17 октября на территории, находящейся в зоне оперативной ответственности департамента полиции на транспорте, проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на выявление иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также пресечение каналов нелегальной миграции.

За пять дней транспортными полицейскими выявлен 191 нарушитель миграционного законодательства, из которых 160 — иностранные граждане. Среди них — 145 граждан стран СНГ и 15 — выходцы из дальнего зарубежья.

В отношении 26 иностранных граждан судом принято решение о выдворении за пределы Республики Казахстан.

Так, в аэропорту Шымкента сотрудники транспортной полиции выявили пятерых граждан соседней страны, нелегально трудоустроенных на строительной площадке без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Аналогичный случай зафиксирован на железнодорожной станции Атбасар, где на строительных работах обнаружены трое иностранных граждан, также не имеющих законных оснований для трудовой деятельности.

Все выявленные нарушители привлечены к ответственности. ОПМ «Нелегал» является частью комплексной работы по обеспечению общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и направлены на выявление и пресечение фактов незаконной миграции, а также на стабилизацию миграционной ситуации в стране. Департамент полиции на транспорте призывает граждан и работодателей строго соблюдать миграционное законодательство Республики Казахстан.

