Пять грузовиков с продуктами и одеждой акмолинцы отправили в Костанайскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На базе всех филиалов партии AMANAT в Акмолинской области сегодня работали пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от пожара костанайцев. Как итог, пять грузовых автомашин с 15 тоннами продуктов питания, одеждой, постельными принадлежностями отправились из Акмолинской в Костанайскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акмолинском областном филиале партии, в список гуманитарной помощи входят нескоропортящиеся продукты, средства гигиены, одеяла, постельное белье, одежда, вода.

По словам руководителя кокшетауского городского филиала Зауреш Нурумовой, в сборе помощи приняли участие члены общественного совета комиссии партийного контроля, депутаты, первичные партийные организации, представители государственных органов и предприятия.

Депутат акмолинского областного маслихата Умар Шоназаров привез к филиалу партии целую машину продуктов.

«Мы приобрели продукты с учетом потребностей, созвонившись с нашими коллегами из Костанайской области и сельхозтоваропроизводителями, которые на сегодняшний день участвуют в аналогичной акции. Некоторые из наших коллег принимают непосредственно прямое участие в устранении пожара», - пояснил Умар Шоназаров.

По словам депутата, продукты были приобретены не только для пострадавших костанайцев, но и для спасателей, принимающих участие в сложной операции по тушению пожара.

Кроме того, как уточнили в филиале партии, планируется сформировать группы волонтеров для оказания помощи в восстановительных работах.

В настоящее время волонтеры продолжают работу на пунктах сбора гуманитарной помощи, открытых при филиалах партии в регионах. Также открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае. В Костанайской области определили единый фонд для сбора денег пострадавшим от пожаров. Все желающие и неравнодушные граждане могут перечислить финансовую помощь для пострадавших в пожарах в костанайском регионе на единый счет.

Костанайские заводы окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге. Помощь пострадавшим также окажут Фонд «Қазақстан халқына», Halyk Bank. Сенаторы в помощь пострадавшим перечислят однодневную зарплату.

Премьер-Министр РК сообщил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба. Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.