РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 22 Август 2023 | GMT +6

    Пять домов введут в эксплуатацию в микрорайоне Жас-Канат в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы продолжаются строительно-монтажные работы 41 дома - это 3116 квартир, площадью 163 098 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что в эксплуатацию введен 31 дом, или 2344 квартиры площадью 122 859 квадратных метров. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще пять домов, или 473 квартиры (22 тысячи квадратных метров). Также проводятся работы по благоустройству дворов, прилегающих к строящимся домам.

    «Проектом предусмотрено благоустройство 12 дворов. Общая готовность объектов составляет 60%. На сегодня работы ведутся по 8 дворам, завершено асфальтирование дворов и установка малых архитектурных форм (МАФ). До 10 сентября будут завершены работы по установке оставшихся МАФов и озеленению. По оставшимся четырем дворам работы будут начаты 15 сентября и завершены в ноябре 2023 года. Подрядной организации поручено ускорить темпы работ», - отметили в пресс-службе акимата Алматы.

    Отмечается, что срок сдачи домов прошел в декабре 2022 года. Ввиду недобросовестного выполнения работ, что повлекло значительное затягивание сроков сдачи, на подрядные организации ТОО «Риголит», ТОО «Капиталпроектгрупп», ТОО «Хадит», ТОО «Промкомплект», ТОО «Шах» и ТОО «НВК-Сапа Курылыс» поданы исковые заявления о признании их недобросовестными участниками государственных закупок. В настоящее время ведутся судебные разбирательства.

    Ранее сообщалось, что акимат Алматы подал в суд на подрядчика за срыв сроков по реконструкции здания школы-лицея №48.


    Теги:
    Акимат Алматы Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!