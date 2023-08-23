Пять домов введут в эксплуатацию в микрорайоне Жас-Канат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Жас-Канат Турксибского района Алматы продолжаются строительно-монтажные работы 41 дома - это 3116 квартир, площадью 163 098 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что в эксплуатацию введен 31 дом, или 2344 квартиры площадью 122 859 квадратных метров. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще пять домов, или 473 квартиры (22 тысячи квадратных метров). Также проводятся работы по благоустройству дворов, прилегающих к строящимся домам.

«Проектом предусмотрено благоустройство 12 дворов. Общая готовность объектов составляет 60%. На сегодня работы ведутся по 8 дворам, завершено асфальтирование дворов и установка малых архитектурных форм (МАФ). До 10 сентября будут завершены работы по установке оставшихся МАФов и озеленению. По оставшимся четырем дворам работы будут начаты 15 сентября и завершены в ноябре 2023 года. Подрядной организации поручено ускорить темпы работ», - отметили в пресс-службе акимата Алматы.

Отмечается, что срок сдачи домов прошел в декабре 2022 года. Ввиду недобросовестного выполнения работ, что повлекло значительное затягивание сроков сдачи, на подрядные организации ТОО «Риголит», ТОО «Капиталпроектгрупп», ТОО «Хадит», ТОО «Промкомплект», ТОО «Шах» и ТОО «НВК-Сапа Курылыс» поданы исковые заявления о признании их недобросовестными участниками государственных закупок. В настоящее время ведутся судебные разбирательства.

Ранее сообщалось, что акимат Алматы подал в суд на подрядчика за срыв сроков по реконструкции здания школы-лицея №48.