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Пять человек спасли на Капшагайском водохранилище

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Мая 2023, 12:03
Пять человек спасли на Капшагайском водохранилище Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Гидроцикл с привязанным надувным диваном, на котором находились пятеро человек, сломался в 1500 метрах от берега на Капшагайском водохранилище. Им на помощь пришли спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, 28 мая в 15:45 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на северном побережье Капшагайского водохранилища, в районе базы отдыха «Золотые пески», в запрещенном для купания месте, сломался гидроцикл с привязанным надувным диваном, на котором находились пятеро человек - мужчина 1986, женщина 1984, парень 2007, девушка 2006 и девочка 2013 годов рождения.

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По прибытию на место происшествия спасателей выяснилось, что люди, катаясь на надувном диване, предмете не предназначенном для плавания, остались в 1500 метрах от берега в связи с неисправностями гидроцикла. Все пятеро были спасены и доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются.

«В отношении родителей приняты меры по привлечению к административной ответственности в виде штрафа согласно 412 статьи КоАП РК. В аварийно- спасательных работах были задействованы 3 спасателя, 1 единица плавсредства ДЧС Алматинской области», - отметили в пресс-службе областного ДЧС.

В ДЧС региона просят отдыхающих соблюдать правила безопасности на воде.

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