    03:37, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух авто в Жетысу

    В Аксуском районе области Жетысу в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще двое пострадавших госпитализированы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух авто в Жетысу
    Кадр из видео

    Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, ДТП произошло 24 января около 15:30 на четвертом километре автодороги «Кошкентал — Капал». По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей — Toyota Avalon и Toyota Camry.

    На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия. В результате аварии пять человек скончались на месте. Два пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

    — По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проверяются все версии. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции, — сообщили в ведомстве.

    В полиции выразили соболезнования родным и близким погибших и призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

    Ранее сообщалось, что пожарная машина врезалась в дом в Жанаозене, есть погибшие.

