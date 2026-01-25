Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух авто в Жетысу

Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, ДТП произошло 24 января около 15:30 на четвертом километре автодороги «Кошкентал — Капал». По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей — Toyota Avalon и Toyota Camry.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия. В результате аварии пять человек скончались на месте. Два пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, проверяются все версии. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции, — сообщили в ведомстве.

В полиции выразили соболезнования родным и близким погибших и призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

