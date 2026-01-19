Пожарная машина врезалась в дом в Жанаозене, есть погибшие

Сегодня, 18 января, в Жанаозене на улице Маната пожарный автомобиль, следовавший на экстренный вызов, столкнулся с легковым транспортным средством, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. После столкновения пожарный автомобиль врезался в частный жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

— В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще пять получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — три сотрудника пожарной службы. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, — говорится в официальном сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Уголовное дело находится на контроле руководства Департамента полиции.

Ранее мы сообщали, что четыре пассажира автобуса погибли в ДТП в Мангистауской области.