Пьяная езда 17 водителей пресечена в области Абай за четыре дня

— В ходе ОПМ пресечено свыше тысячи нарушений, в том числе 17 водителей задержаны за управление в состоянии опьянения, двое — ранее лишенные права управления; 17 водителей задержаны за управление без права управления и 5 водителей — за повторное управление, будучи ранее лишенными прав, — говорится в сообщении.

В результате на специализированную стоянку водворено 71 транспортное средство.

Ранее сообщалось, что в правила дорожного движения внесены изменения и дополнения, которые вступят в силу 23 ноября этого года.