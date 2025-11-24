РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:01, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пьяная езда 17 водителей пресечена в области Абай за четыре дня

    В регионе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» продолжается работа по снижению аварийности и укреплению дисциплины на дорогах, передает Kazinform со ссылкой на ДП области Абай.

    полиция, патруль
    Фото: ДП области Абай

    — В ходе ОПМ пресечено свыше тысячи нарушений, в том числе 17 водителей задержаны за управление в состоянии опьянения, двое — ранее лишенные права управления;  17 водителей задержаны за управление без права управления и 5 водителей — за повторное управление, будучи ранее лишенными прав, — говорится в сообщении.

    В результате на специализированную стоянку водворено 71 транспортное средство.

    Ранее сообщалось, что в правила дорожного движения внесены изменения и дополнения, которые вступят в силу 23 ноября этого года. 

    Теги:
    Закон и порядок Полицейские Полиция Область Абай
    Асель Елюбаева
    Автор
