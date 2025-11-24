02:01, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Пьяная езда 17 водителей пресечена в области Абай за четыре дня
В регионе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» продолжается работа по снижению аварийности и укреплению дисциплины на дорогах, передает Kazinform со ссылкой на ДП области Абай.
— В ходе ОПМ пресечено свыше тысячи нарушений, в том числе 17 водителей задержаны за управление в состоянии опьянения, двое — ранее лишенные права управления; 17 водителей задержаны за управление без права управления и 5 водителей — за повторное управление, будучи ранее лишенными прав, — говорится в сообщении.
В результате на специализированную стоянку водворено 71 транспортное средство.
Ранее сообщалось, что в правила дорожного движения внесены изменения и дополнения, которые вступят в силу 23 ноября этого года.