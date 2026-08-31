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    ПВО Казахстана испытала системы управления с элементами ИИ

    На полигоне Сарышаган в рамках стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс — 2026» завершились совместные учения войск ПВО и ВВС «Ашық аспан — 2026», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

    ПВО Казахстана испытала системы управления с элементами ИИ
    Фото: Министерство обороны РК

    Учениями руководил заместитель министра обороны — главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков.

    Основной задачей учения стала проверка готовности органов военного управления и подразделений к отражению массированных ударов средств воздушного нападения. Военнослужащие отработали взаимодействие авиации, войск ПВО и подразделений радиоэлектронной борьбы, а также оперативный маневр и смену позиций после выполнения огневых задач.

    Особое внимание уделено противодействию беспилотным летательным аппаратам различных типов и применению эшелонированной системы ПВО. В ходе учений подразделения также отработали тактику противовоздушных засад — скрытное развертывание и применение огневых средств с использованием внешнего целеуказания.

    Практическая часть включала применение зенитно-ракетного комплекса С-75 в составе эшелонированной системы ПВО, а также интеграцию радиолокационных средств и комплексов радиоэлектронной борьбы в единое информационно-разведывательное пространство.

    Еще одним новым элементом стало применение зенитно-ракетного комплекса С-300ПС для поражения наземной цели. В ходе пуска ракета успешно поразила заданный объект, что позволило оценить возможности комплекса при выполнении задач по поражению целей на земле.

    Кроме того, военнослужащие испытали автоматизированные системы управления с элементами искусственного интеллекта для поддержки принятия решений. Полученный опыт будет использован при дальнейшем совершенствовании подготовки и применения войск Сил воздушной обороны.

    — Мы проверили способность подразделений действовать слаженно в условиях быстро меняющейся воздушной обстановки, отработали взаимодействие авиации, ПВО и радиоэлектронной борьбы. Поставленные задачи выполнены в полном объеме, — отметил командующий войсками ПВО полковник Адил Субебаев.

    По итогам учений проведена оценка готовности подразделений к выполнению задач в различных условиях воздушной обстановки. Практический опыт, полученный в ходе «Ашық аспан — 2026», будет учтен при дальнейшем совершенствовании системы подготовки войск.

    Ранее сообщалось, что более 75 военнослужащих подготовили для войск противовоздушной обороны Казахстана.

    Вооружение Казахстана Военные Учения Вооруженных сил Армия Беспилотники Авиация Вооруженные силы Минобороны РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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