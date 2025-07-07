Путин обратился к участникам БРИКС

Путин отметил важным, чтобы участники БРИКС продолжали развивать взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, в экономике и финансах, в культурных и гуманитарных контактах.

Отмечено, что БРИКС серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также имеет огромный политический и экономический, научно-технологический и человеческий потенциал.

Президент России отметил, что на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики и $77 трлн совокупного ВВП, что превосходит другие объединения, в том числе G7, чей общий объем ВВП составляет $57 трлн.

Влияние БРИКС возрастает, и оно становится одним из ключевых центров глобального управления.

Путин подчеркнул, что в мире происходят кардинальные изменения, в ходе которых уходит в прошлое однополярная система международных отношений, на смену которой приходит справедливый многополярный мир. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков.

В ходе своего видеообращения Путин предложил:

активизировать сотрудничество государств-участников БРИКС в таких областях как технологии, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхование, торговля и финансы;

расширить использование национальных валют во взаиморасчетах;

создать на площадке БРИКС независимую расчетно-депозитарную систему, что позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными;

увеличить объемы встречных капиталовложений через механизмы объединения — в частности, через новый банк развития;

создать новую инвестиционную платформу БРИКС путем совместной разработки согласованных инструментов поддержки и привлечения средств экономики стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока;

В числе общих достижений Путин отметил запуск специального механизма консультации по вопросам ВТО. Также продвигаются процессы создания зерновой биржи, центр климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества.

Были отмечены российские идеи о создании углеродного рынка, арбитражного инвестиционного центра, платформы по справедливой конкуренции, постоянного налогового секретариата.

Ранее сообщалось, что Казахстан полностью поддерживает цели и задачи Саммита БРИКС.