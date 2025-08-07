Путин назвал ОАЭ подходящим местом для его встречи с Трампом

— У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов, — поделился Путин. — Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест.

Также глава Кремля заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским.

— Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко, — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшие дни планируется встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

