    17:51, 07 Август 2025 | GMT +5

    Путин назвал ОАЭ подходящим местом для его встречи с Трампом

    Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия — США. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с лидером ОАЭ, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС. 

    Путин назвал ОАЭ подходящим местом для его встречи с Трампом
    Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

    — У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — это президент Объединенных Арабских Эмиратов, — поделился Путин. — Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест.

    Также глава Кремля заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским. 

    — Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко, — сказал он.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшие дни планируется встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
