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Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься – Касым-Жомарт Токаев
17 Февраля 2022 21:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Россия – это Богом нам данный сосед. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале «Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Между Казахстаном и Россией подписан Договор о добрососедстве и союзничестве. Россия – это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что это, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана.
«Действительно, некоторые российские политики называли «своими землями» наши северные регионы. Позвольте четко прояснить – это неразумные и неуместные заявления. Конечно, официальные власти, Кремль, не поддерживают такую позицию. Между руководством двух государств никогда не было территориальных споров. Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства. Таким образом, наши границы полностью определены и зафиксированы. Это признал весь мир. Никаких разногласий в отношениях между двумя странами никогда не было. Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам», - заверил Касым-Жомарт Токаев.
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