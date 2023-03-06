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    13:31, 06 Март 2023 | GMT +6

    Пути развития между Казахстаном и Албанией обсудили в Тиране

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    ТИРАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Албании Эди Рамой принял посла Казахстана Еркебулана Сапиева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Встреча состоялась 3 марта в здании албанского правительства. Премьер-Министр Албании Эди Рама выразил готовность развивать и углублять взаимодействие с Казахстаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

    Казахстанский дипломат встретился также с министром по делам Европы и иностранных дел Олта Джачкой, министром туризма и окружающей среды Мирелой Кумбаро Фурши, министром финансов и экономики Делиной Ибрахимай, заместителем министра образования и спорта Ниной Гуга, мэром города Тирана Эрионом Велиай, а также президентом Торгово-промышленной палаты Албании Николином Яка.

    В ходе двусторонних встреч обсудили вопросы текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Особое внимание уделили вопросам активизации взаимодействия в области туризма и открытия авиасообщения между двумя странами.

    Албанская сторона отметила высокий потенциал развития взаимовыгодных отношений и крайнюю заинтересованность в активизации сотрудничества с Казахстаном.

    Ранее посол Казахстана Еркебулан Сапиев вручил Президенту Албании Байраму Бегай верительные грамоты в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Албания.
    Теги:
    Внешняя политика Казахстана Сотрудничество Европа Интеграция и партнерство
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