Пути развития между Казахстаном и Албанией обсудили в Тиране
Встреча состоялась 3 марта в здании албанского правительства. Премьер-Министр Албании Эди Рама выразил готовность развивать и углублять взаимодействие с Казахстаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Казахстанский дипломат встретился также с министром по делам Европы и иностранных дел Олта Джачкой, министром туризма и окружающей среды Мирелой Кумбаро Фурши, министром финансов и экономики Делиной Ибрахимай, заместителем министра образования и спорта Ниной Гуга, мэром города Тирана Эрионом Велиай, а также президентом Торгово-промышленной палаты Албании Николином Яка.
В ходе двусторонних встреч обсудили вопросы текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Особое внимание уделили вопросам активизации взаимодействия в области туризма и открытия авиасообщения между двумя странами.
Албанская сторона отметила высокий потенциал развития взаимовыгодных отношений и крайнюю заинтересованность в активизации сотрудничества с Казахстаном.Ранее посол Казахстана Еркебулан Сапиев вручил Президенту Албании Байраму Бегай верительные грамоты в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Албания.