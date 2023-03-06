Пути развития между Казахстаном и Албанией обсудили в Тиране

ТИРАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Албании Эди Рамой принял посла Казахстана Еркебулана Сапиева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча состоялась 3 марта в здании албанского правительства. Премьер-Министр Албании Эди Рама выразил готовность развивать и углублять взаимодействие с Казахстаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Казахстанский дипломат встретился также с министром по делам Европы и иностранных дел Олта Джачкой, министром туризма и окружающей среды Мирелой Кумбаро Фурши, министром финансов и экономики Делиной Ибрахимай, заместителем министра образования и спорта Ниной Гуга, мэром города Тирана Эрионом Велиай, а также президентом Торгово-промышленной палаты Албании Николином Яка.

В ходе двусторонних встреч обсудили вопросы текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание уделили вопросам активизации взаимодействия в области туризма и открытия авиасообщения между двумя странами.

Албанская сторона отметила высокий потенциал развития взаимовыгодных отношений и крайнюю заинтересованность в активизации сотрудничества с Казахстаном.