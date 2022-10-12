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Пути развития казахстанско-катарского сотрудничества обсуждают в Акорде

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Октября 2022, 11:14
Пути развития казахстанско-катарского сотрудничества обсуждают в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани начали переговоры в расширенном составе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень рад приветствовать вас на гостеприимной казахской земле. На нашей встрече с шейхом Тамимом мы обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня. В целом, встреча прошла продуктивно. Теперь вместе с вами мы будем всесторонне обсуждать пути развития сотрудничества между двумя странами», - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая переговоры.

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Президент РК выразил уверенность, что сегодняшний визит шейха Тамима придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних связей.

«Мы считаем Катар авторитетным членом международного сообщества и государством, которое играет важную роль не только на Ближнем Востоке, но и на мировом уровне. Катар внес большой вклад в укрепление общественного согласия и мира в регионе, взаимопонимания между цивилизациями и религиями. Мы высоко ценим ваши инициативы по обеспечению стабильности и безопасности», - добавил Глава государства.

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Как сообщалось ранее, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.

Фото : t.me/bort_01


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