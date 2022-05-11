11 Мая 2022 17:15

Путешествующий пешком по Казахстану 72-летний аксакал пришел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 72-летний житель Улытау Сарсенбай Котырашов, который намерен обойти пешком весь Казахстан, дошел до Алматы, преодолев более 1700 км. Это пятый город путешественника из 17 запланированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сарсенбай Котырашов вышел в путь 31 марта. Его цель – познакомить жителей других регионов страны с историей и сакральными местами Улытауского района, а также встретиться с ремесленниками.

Аксакал раньше работал мастером по реставрации архитектурных памятников. Готовился к марафону, который называется «Был ли ты в Улытау?», семь лет. Он намерен обойти 17 городов Казахстана до начала ноября. Ему в общей сложности предстоит пройти 8000 км. Из Алматы Сарсенбай ата отправится в Конаев, Талдыкорган, Аягоз, далее через всю страну планирует добраться до Актау.

Путешественник встретился со студентами в Алматы. Он заявил, что самым сложным участком за это время был Жезказган - Кызылорда и горные перевалы до Тараза. Ему также препятствовали погодные условия. Но, несмотря на это, аксакал продолжает двигаться дальше. Его везде встречали радостно, поддерживали, некоторые казахстанцы оказывали финансовую помощь, а также обеспечивали продуктами питания.

«Люди часто останавливались и предлагали меня подвезти, но я отказываюсь. Сам себе обещал обойти всю дистанцию пешком. Я должен держать свое слово…», - отметил аксакал.

По его словам, желающие присоединиться к этому марафону, должны иметь четкую цель, а также крепкое здоровье. Это очень важно. Он признается, что его мотивирует теплая встреча народа, их поддержка и пожелания.

Родственники Сарсенбай ата изначально были против этого путешествия, но позже поддержали.

«Я никогда не был за границей. Но после этого путешествия, я мечтаю в следующем году пройти пешком до Мекки и Медины», - поделился ветеран труда.

У аксакала есть группа поддержки. Из Улытау до Кызылорды, а затем из Шымкента до Алматы его сопровождал руководитель группы, краевед Бахтияр Кожахметов.

«В чем заключается моя помощь? Я по утрам помогаю с завтраком, потом он уходит. Я проезжаю 20 км на машине, а такой отрезок он должен пройти где-то до обеда. Там я ищу чайхану или кафе, место, где можно кушать. Если вокруг нет ничего, то сам готовлю ему обед. Далее по такой же схеме проезжаю 20 км и ищу место для ночлега. Если ничего нет, то разбиваем палатку», - отметил Бахтияр Кожахметов.

Сарсенбай Котырашов считает своим долгом прославлять свою родную землю. Он также хочет популяризовать праздник кумыса (кумыс - кисломолочный напиток, получаемый из парного кобыльего молока).

«В конце путешествия Сарсенбай ата хочет написать письмо Президенту, чтобы объявили день кумыса, и праздновать его каждый год повсеместно, как Наурыз, Айт мейрамы», - заявил Бахтияр Кожахметов.

Ранее сообщалось, что 72-летний марафонец за 13 дней дошел до Кызылорды.

В прошлом году карагандинский продюсер Асхат Кажытай пешком добрался до сакрального Улытау.