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    14:01, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    «Путешествие в Сердце Евразии» покоряет Татарстан

    Караваи, народные песни, танцы и традиционное гостеприимство – так в Татарстане встретили команду масштабной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии», передает корреспондент агентства Kazinform.

    путешествие в сердце Евразии
    Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025

    Начальная точка визита – Зеленодольский район, где участникам вручили каравай, а местные коллективы устроили яркое народное шоу. Эти первые объятия задали тон всему пребыванию в республике – атмосферу тепла, доверия и желания говорить на языке диалога.

    путешествие в сердце Евразии
    Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025

    Далее путь лег в столицу – Казань, где с главой республики Рустамом Миннихановым встретился руководитель оргкомитета Ислам Назаралиев. В ходе беседы он поделился целью проекта – укрепить культурные связи народов России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана – и вовлечь в эту работу молодежь, что даст импульс устойчивому сотрудничеству в регионе.

    – Во время экспедиции мы показываем то, что нас связывает, что даёт основание говорить о настоящем диалоге культур, основанном на традициях, языке и истории, – подчеркнул Назаралиев.

    путешествие в сердце Евразии, Татарстан
    Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025

    Программа визита выдалась насыщенной: сессия «Формирование межрегионального инвестиционного климата: возможности и перспективы», семинар с Центром PRO WB по развитию предпринимательства, Парад Дружбы в День России. В ходе него участники также посадили деревья в сквере Зайни Султана, посетили ряд крупных промышленных предприятий и прогулялись по древнему Свияжску – уникальному памятнику истории.

    Таким способом «Путешествие в Сердце Евразии» пытается перейти к самой главной задаче — выстроить устойчивые конструкции сотрудничества, основанные на доверии, традициях и народной дипломатии.

    путешествие в сердце Евразии
    Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025

    Кроме этого, яркое солнце, гостеприимство и глубокое уважение к традициям – именно так встретила Чувашия участников экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии».

    Экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии», стартовавшая в России, продолжает знакомить участников с культурно-историческим наследием народов региона. По замыслу организаторов, проект призван укрепить сотрудничество, расширить деловые и культурные связи, а также поддержать местный бизнес, женское предпринимательство, науку, образование и креативные инициативы.

    путешествие в сердце Евразии, Татарстан
    Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025

    Финальной точкой маршрута станет Душанбе, где 22 июля пройдет Первый Центральноазиатский международный экономический форум. Мероприятие организуется при поддержке фонда «Росконгресс» и соберет свыше 500 представителей бизнеса, органов власти, университетов, научных сообществ и деятелей культуры из различных стран.

    «Путешествие в Сердце Евразии» продолжает создавать мосты доверия, диалога и устойчивого развития.

    Во время турне, которое продлится 51 день, участники посетят более 30 городов России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Подробнее здесь.

     

    Теги:
    Культура Татарстан СНГ Центральная Азия Молодежь
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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