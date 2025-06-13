«Путешествие в Сердце Евразии» покоряет Татарстан

Начальная точка визита – Зеленодольский район, где участникам вручили каравай, а местные коллективы устроили яркое народное шоу. Эти первые объятия задали тон всему пребыванию в республике – атмосферу тепла, доверия и желания говорить на языке диалога.

Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025

Далее путь лег в столицу – Казань, где с главой республики Рустамом Миннихановым встретился руководитель оргкомитета Ислам Назаралиев. В ходе беседы он поделился целью проекта – укрепить культурные связи народов России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана – и вовлечь в эту работу молодежь, что даст импульс устойчивому сотрудничеству в регионе.

– Во время экспедиции мы показываем то, что нас связывает, что даёт основание говорить о настоящем диалоге культур, основанном на традициях, языке и истории, – подчеркнул Назаралиев.

Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025

Программа визита выдалась насыщенной: сессия «Формирование межрегионального инвестиционного климата: возможности и перспективы», семинар с Центром PRO WB по развитию предпринимательства, Парад Дружбы в День России. В ходе него участники также посадили деревья в сквере Зайни Султана, посетили ряд крупных промышленных предприятий и прогулялись по древнему Свияжску – уникальному памятнику истории.

Таким способом «Путешествие в Сердце Евразии» пытается перейти к самой главной задаче — выстроить устойчивые конструкции сотрудничества, основанные на доверии, традициях и народной дипломатии.

Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025

Кроме этого, яркое солнце, гостеприимство и глубокое уважение к традициям – именно так встретила Чувашия участников экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии».

Экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии», стартовавшая в России, продолжает знакомить участников с культурно-историческим наследием народов региона. По замыслу организаторов, проект призван укрепить сотрудничество, расширить деловые и культурные связи, а также поддержать местный бизнес, женское предпринимательство, науку, образование и креативные инициативы.

Фото: t.me/Heart_of_Eurasia_2025

Финальной точкой маршрута станет Душанбе, где 22 июля пройдет Первый Центральноазиатский международный экономический форум. Мероприятие организуется при поддержке фонда «Росконгресс» и соберет свыше 500 представителей бизнеса, органов власти, университетов, научных сообществ и деятелей культуры из различных стран.

«Путешествие в Сердце Евразии» продолжает создавать мосты доверия, диалога и устойчивого развития.

Во время турне, которое продлится 51 день, участники посетят более 30 городов России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Подробнее здесь.