ВДНХ открыл путь масштабной экспедиции через пять стран Центральной Азии

На церемонии отправления собрались представители дипломатических миссий, чиновники, предприниматели, блогеры, артисты, волонтёры и просто зрители.

Фото:организаторы

— Символично, что мы начинаем именно здесь, у фонтана «Дружба народов». Когда народы смотрят друг другу в глаза — начинается история созидания, — отметил руководитель оргкомитета экспедиции, генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции» Ислам Назаралиев.

Фото:организаторы

Цели экспедиции амбициозны: укрепление регионального сотрудничества, развитие культурных и деловых связей, поддержка локального бизнеса и женского предпринимательства, продвижение науки, образования и креативных индустрий.

Приветствия от президентов и гимн экспедиции

Торжественные слова прозвучали от глав государств — приветствия участникам направили президенты России и Таджикистана, Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Их обращения зачитали директор департамента МИД России Александр Стерник и посол Таджикистана в РФ Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали.

— Это движение тех, кто хочет будущего и готов его строить, — подчеркнул в своём выступлении первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин, передав напутствие от Валентины Матвиенко.

Финальной точкой церемонии стала энергия вокального выступления группы SOPRANO Турецкого — казалось, даже струи фонтана пели в такт.

Завершится экспедиция 22 июля в Душанбе — на Первом Центральноазиатском международном экономическом форуме, организуемом при поддержке фонда «Росконгресс». Здесь соберутся более 500 представителей бизнеса, власти, науки и культуры региона, чтобы определить новые векторы сотрудничества.