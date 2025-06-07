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    15:30, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    ВДНХ открыл путь масштабной экспедиции через пять стран Центральной Азии

    У главной площадки ВДНХ начала свой путь международная экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии» — масштабная гуманитарно-деловая инициатива, которая за 51 день соединит более 30 городов России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ВДНХ открыл путь масштабной экспедиции через пять стран Центральной Азии
    Фото: организаторы

    На церемонии отправления собрались представители дипломатических миссий, чиновники, предприниматели, блогеры, артисты, волонтёры и просто зрители.

    ВДНХ открыл путь масштабной экспедиции через пять стран Центральной Азии
    Фото:организаторы

    — Символично, что мы начинаем именно здесь, у фонтана «Дружба народов». Когда народы смотрят друг другу в глаза — начинается история созидания, — отметил руководитель оргкомитета экспедиции, генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции» Ислам Назаралиев.

    ВДНХ открыл путь масштабной экспедиции через пять стран Центральной Азии
    Фото:организаторы

    Цели экспедиции амбициозны: укрепление регионального сотрудничества, развитие культурных и деловых связей, поддержка локального бизнеса и женского предпринимательства, продвижение науки, образования и креативных индустрий.

    Приветствия от президентов и гимн экспедиции

    Торжественные слова прозвучали от глав государств — приветствия участникам направили президенты России и Таджикистана, Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Их обращения зачитали директор департамента МИД России Александр Стерник и посол Таджикистана в РФ Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали.

    — Это движение тех, кто хочет будущего и готов его строить, — подчеркнул в своём выступлении первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин, передав напутствие от Валентины Матвиенко.

    Финальной точкой церемонии стала энергия вокального выступления группы SOPRANO Турецкого — казалось, даже струи фонтана пели в такт.

    Завершится экспедиция 22 июля в Душанбе — на Первом Центральноазиатском международном экономическом форуме, организуемом при поддержке фонда «Росконгресс». Здесь соберутся более 500 представителей бизнеса, власти, науки и культуры региона, чтобы определить новые векторы сотрудничества.

    Теги:
    Таджикистан Россия Центральная Азия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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