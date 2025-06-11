«Путешествие в Сердце Евразии» делает остановку в Чувашии: традиции, вышивка и этнопарк
Республика Чувашия на два дня стала новой остановкой международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии». Яркое солнце, гостеприимство и глубокое уважение к традициям — именно так встретил регион гостей из разных стран и уголков России, передает корреспондент агентства Kazinform.
В рамках экспедиции участники посетили Музей чувашской вышивки, этнопарк «Ясна», а также приняли участие в деловых сессиях и культурных встречах с представителями Русского географического общества. Каждый из визитов сопровождался живым диалогом и демонстрацией уникального наследия Чувашии.
– Мы ощущаем искреннюю доброжелательность со стороны жителей и властей региона. Благодарим лично губернатора Чувашии Олега Алексеевича Николаева за теплый прием и возможность прикоснуться к культуре, сохранившей свою самобытность, – сказал руководитель оргкомитета экспедиции Ислам Назаралиев.
Экспедиция, стартовавшая ранее в России, продолжает знакомить своих участников с культурным и историческим наследием Евразийского пространства. По словам организаторов, миссия проекта – укрепление регионального сотрудничества, развитие деловых и культурных связей, а также поддержка локального бизнеса, женского предпринимательства, науки, образования и креативных индустрий.
Финальная точка маршрута – Душанбе. Именно здесь 22 июля состоится Первый Центральноазиатский международный экономический форум, организуемый при поддержке фонда «Росконгресс». Ожидается участие более 500 представителей бизнеса, власти, науки и культуры из стран региона.
Экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии» продолжает движение, объединяя народы через культуру, диалог и общее стремление к развитию.
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