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    14:05, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    «Путешествие в Сердце Евразии» делает остановку в Чувашии: традиции, вышивка и этнопарк

    Республика Чувашия на два дня стала новой остановкой международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии». Яркое солнце, гостеприимство и глубокое уважение к традициям — именно так встретил регион гостей из разных стран и уголков России, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Путешествие в Сердце Евразии» делает остановку в Чувашии: традиции, вышивка и этнопарк
    Фото: t.me/Heart of Eurasia

    В рамках экспедиции участники посетили Музей чувашской вышивки, этнопарк «Ясна», а также приняли участие в деловых сессиях и культурных встречах с представителями Русского географического общества. Каждый из визитов сопровождался живым диалогом и демонстрацией уникального наследия Чувашии.

    – Мы ощущаем искреннюю доброжелательность со стороны жителей и властей региона. Благодарим лично губернатора Чувашии Олега Алексеевича Николаева за теплый прием и возможность прикоснуться к культуре, сохранившей свою самобытность, – сказал руководитель оргкомитета экспедиции Ислам Назаралиев.

    «Путешествие в Сердце Евразии» делает остановку в Чувашии: традиции, вышивка и этнопарк
    Фото: t.me/Heart of Eurasia
    «Путешествие в Сердце Евразии» делает остановку в Чувашии: традиции, вышивка и этнопарк
    Фото: t.me/Heart of Eurasia
    Чувашия
    Фото: t.me/Heart of Eurasia

    Экспедиция, стартовавшая ранее в России, продолжает знакомить своих участников с культурным и историческим наследием Евразийского пространства. По словам организаторов, миссия проекта – укрепление регионального сотрудничества, развитие деловых и культурных связей, а также поддержка локального бизнеса, женского предпринимательства, науки, образования и креативных индустрий.

    Финальная точка маршрута – Душанбе. Именно здесь 22 июля состоится Первый Центральноазиатский международный экономический форум, организуемый при поддержке фонда «Росконгресс». Ожидается участие более 500 представителей бизнеса, власти, науки и культуры из стран региона.

    Экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии» продолжает движение, объединяя народы через культуру, диалог и общее стремление к развитию.

    Увлекательное турне за 51 день соединит более 30 городов России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Подробности здесь.

     

    Теги:
    Культура Россия Центральная Азия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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