«Путешествие в Сердце Евразии» делает остановку в Чувашии: традиции, вышивка и этнопарк

В рамках экспедиции участники посетили Музей чувашской вышивки, этнопарк «Ясна», а также приняли участие в деловых сессиях и культурных встречах с представителями Русского географического общества. Каждый из визитов сопровождался живым диалогом и демонстрацией уникального наследия Чувашии.

– Мы ощущаем искреннюю доброжелательность со стороны жителей и властей региона. Благодарим лично губернатора Чувашии Олега Алексеевича Николаева за теплый прием и возможность прикоснуться к культуре, сохранившей свою самобытность, – сказал руководитель оргкомитета экспедиции Ислам Назаралиев.

Фото: t.me/Heart of Eurasia

Фото: t.me/Heart of Eurasia

Фото: t.me/Heart of Eurasia

Экспедиция, стартовавшая ранее в России, продолжает знакомить своих участников с культурным и историческим наследием Евразийского пространства. По словам организаторов, миссия проекта – укрепление регионального сотрудничества, развитие деловых и культурных связей, а также поддержка локального бизнеса, женского предпринимательства, науки, образования и креативных индустрий.

Финальная точка маршрута – Душанбе. Именно здесь 22 июля состоится Первый Центральноазиатский международный экономический форум, организуемый при поддержке фонда «Росконгресс». Ожидается участие более 500 представителей бизнеса, власти, науки и культуры из стран региона.

Экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии» продолжает движение, объединяя народы через культуру, диалог и общее стремление к развитию.

Увлекательное турне за 51 день соединит более 30 городов России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Подробности здесь.