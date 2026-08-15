Путепровод и расширение трасс: как планируют разгрузить пригороды Алматы

В Алматинской области для снижения пробок на основных пригородных направлениях планируют расширить несколько участков дорог и построить путепровод. Подробнее о планируемых проектах и сроках их реализации — в материале агентства Kazinform.

Жители пригородов Алматы ежедневно сталкиваются с высокой загруженностью дорог на въездах и выездах из мегаполиса. Особенно остро проблема ощущается на направлениях Каскелена, Талгара и населенных пунктов Илийского района.

Сразу несколько крупных дорожных проектов должны увеличить пропускную способность этих направлений. Однако находятся они на разных стадиях: на трассе Алматы — Бишкек строительно-монтажные работы уже начались, проект по дороге Алматы — Талгар еще проходит необходимые процедуры, а строительство путепровода в Илийском районе упирается в земельный вопрос и отсутствие финансирования.

Агентство Kazinform направило запрос в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, чтобы выяснить, какие меры власти намерены принять для разгрузки наиболее загруженных пригородных направлений.

Путепровод для дороги с потоком 28 тысяч автомобилей в сутки

Один из наиболее ожидаемых проектов — строительство путепровода на 6,8 км автомобильной дороги Алматы — Жетыген — Капшагайское водохранилище в Илийском районе. Необходимость строительства объекта связана с развитием транспортно-логистических комплексов в районе. На проблемном участке автомобильная дорога пересекается с магистральной железнодорожной линией.

По данным управления, интенсивность движения здесь достигает примерно 28 452 автомобилей в сутки. Путепровод должен разделить автомобильные и железнодорожные потоки, повысить безопасность движения и сократить заторы.

История проекта длится уже несколько лет. В 2021 году было разработано технико-экономическое обоснование. Тогда общая сметная стоимость составляла около 4,87 млрд теңге.

В 2024 году ТЭО скорректировали, после чего стоимость проекта оценивалась уже в 7,62 млрд теңге. Позднее была полностью завершена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы. Согласно заключению от октября 2024 года, итоговая сметная стоимость строительства составляет 5,64 млрд теңге.

Проект предусматривает строительство путепровода вместе с подъездными дорогами общей протяженностью около 1,2 км. Эстакадная часть составит почти 88 метров. Предусмотрено по две полосы движения шириной 3,75 метра в каждом направлении, а также полосы безопасности и пешеходные тротуары.

Несмотря на готовую проектно-сметную документацию, к строительству объекта пока не приступили.

— В настоящее время строительно-монтажные работы по проекту не начаты. На реализацию проекта в 2026 году финансирование не выделено. В связи с этим подрядная организация для проведения строительно-монтажных работ также не определена, — сообщили в управлении.

Земельный вопрос пока не решен

Еще одним препятствием остается изъятие земельных участков, необходимых для строительства. Соответствующие постановления о начале принудительного отчуждения недвижимости для государственных нужд приняты по Илийскому и Талгарскому районам. Однако процедуры пока полностью не завершены.

В марте 2026 года отдел земельных отношений Талгарского района направил бюджетную заявку на выделение средств для изъятия необходимых участков. К ней приложены отчеты об оценочной стоимости земли. Поэтому назвать даже ориентировочную дату начала строительства путепровода власти сейчас не могут.

— Сроки строительства путепровода будут определены после завершения процедур изъятия необходимых земельных участков для государственных нужд и при условии выделения соответствующего финансирования на реализацию проекта, — говорится в ответе управления.

Таким образом, у проекта есть готовая документация и положительное заключение госэкспертизы, однако нет выделенного на 2026 год финансирования, не завершено изъятие земли и не определен подрядчик.

Что будет с кольцом Ашыбулак

Еще одна проблемная точка находится на дороге Винсовхоз — Чапаево в районе кольца Ашыбулак. Речь идет о реконструкции участка с 0,5 по 0,8 км. В отличие от ситуации с путепроводом, здесь проектно-сметная документация уже разработана и положительное заключение государственной экспертизы получено.

Фото: акимат Алматы

Проект предусматривает строительство регулируемого светофорами перекрестка, расширение проезжей части и устройство дополнительных съездов.

После реконструкции здесь должно быть не менее двух полос движения в каждом направлении. Стоимость проекта составляет около 824,7 млн теңге, из которых 674,5 млн предусмотрено непосредственно на строительно-монтажные работы. Нормативный срок строительства — восемь месяцев.

Однако непосредственно строительные работы пока также не начались. Причина в данном случае связана не только с финансированием. Сейчас рассматривается вопрос передачи проекта на баланс Алматы.

В управлении объяснили, что участок является продолжением улицы Толе би и обеспечивает выход на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу — БАКАД.

Сейчас готовятся соответствующие постановления акимов Алматы и Алматинской области. После того, как будет определен порядок передачи проекта городу, станут известны источник финансирования, подрядчик и конкретные сроки начала и завершения реконструкции.

Алматы — Бишкек расширяют до восьми полос

Наиболее продвинутым из перечисленных проектов является расширение республиканской трассы Алматы — Бишкек. На участке с 19 по 27 км дорогу планируют расширить с четырех до восьми полос. Общая стоимость проекта составляет 33,9 млрд теңге. На сегодняшний день выделено 2,5 млрд теңге. Финансирование осуществляется за счет средств Банка развития Казахстана.

Параллельно продолжаются процедуры изъятия земельных участков для государственных нужд, включая землеустроительные и кадастровые работы.

Завершить расширение участка планируется в декабре 2027 года.

Проект имеет особое значение для западного въезда в Алматы, где высокая интенсивность движения формируется в том числе за счет ежедневных поездок жителей пригородов.

Дорогу Алматы — Талгар расширят до четырех полос

Изменения ожидаются и на одном из наиболее загруженных восточных направлений агломерации. Сейчас разрабатывается проект капитального ремонта участка 13–21 км автомобильной дороги Алматы — Талгар. Предварительная стоимость работ оценивается в 17,2 млрд теңге.

Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос движения. Кроме того, на всем протяжении реконструируемого участка планируется установить наружное освещение и обустроить пешеходные тротуары.

Ранее Kazinform уже подробно рассказывал о планируемой реконструкции этого участка.

Какие проекты реально ближе к реализации

Таким образом, ситуация на основных пригородных направлениях Алматы различается.

На трассе Алматы — Бишкек строительство уже началось: восемь километров дороги расширят с четырех до восьми полос, а завершить проект намерены к концу 2027 года.

На талгарском направлении подготовка продолжается: участок протяженностью восемь километров хотят расширить до четырех полос, однако для начала строительства еще необходимо получить заключение экспертизы и финансирование.

Реконструкция дороги Винсовхоз — Чапаево стоимостью более 824 млн теңге фактически ожидает решения вопроса о передаче проекта Алматы.

Наиболее неопределенной остается ситуация со строительством путепровода в Илийском районе. Несмотря на готовую проектную документацию и положительное заключение государственной экспертизы, на реализацию проекта стоимостью 5,64 млрд теңге в 2026 году средства не выделены. Кроме того, продолжаются процедуры изъятия необходимых земельных участков, поэтому сроки начала и завершения строительства власти пока не называют.

В управлении рассчитывают, что реализация этих проектов позволит увеличить пропускную способность въездов в Алматы со стороны Талгарского и Илийского районов, повысить безопасность движения и сократить заторы.

Ранее сообщалось о планах по строительству путепровода и расширению дорог на выездах из города.