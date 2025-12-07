Пустой каркас и 11 лет простоя: актюбинский долгострой готовят к продаже

ежду 11-м микрорайоном города Актобе и железнодорожным вокзалом возвышается огромная металлическая конструкция. Стены здания возведены, крыша накрыта, и в таком виде строительство стоит уже более десяти лет.

С одной стороны — железная дорога, с другой — жилые дома. Это место превратилось в популярное среди молодежи место для встреч и отдыха.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Об этом свидетельствуют многочисленные надписи и граффити внутри недостроенного здания.

Кроме того, прилегающая территория частично используется как парковка для автомобилей.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области, НК «Қазақстан темір жолы» планировала в 2012 году построить на станции Актобе пункт технического обслуживания вагонов «Тулпар-Тальго».

В 2014 году ТОО «Құлагер ҚК» приступило к строительным работам комплекса. Однако вскоре аналогичный комплекс начали строить в Астане, а строительство в Актобе было приостановлено и так и не было возобновлено.

— Инициатором проекта выступает филиал КТЖ «Дирекция магистральной сети». В 2014 году ТОО «Құлагер ҚК» стало генеральным подрядчиком и приступило к строительству и монтажу. В связи с тем, что договорные обязательства не выполнялись на должном уровне, договор был расторгнут в одностороннем порядке 13 сентября 2017 года. Из-за отсутствия финансирования работы были остановлены еще в 2016 году. В связи с проведением процедуры реабилитации консервация объекта ТОО «Құлагер ҚК» была прекращена, по этому вопросу имеется соответствующее решение суда. В плане эксплуатационных расходов на 2026 год предусмотрены услуги по охране незавершенных строительных объектов. На портале Gosreestr.kz рассматривается вопрос о реализации незавершенного строительного объекта посредством электронных торгов, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Стоит отметить, что помимо этого в Актобе среди долгостроев есть школы, здания «школа-детский сад», спортивные комплексы и медицинское учреждение.

Проблема с многоэтажными жилыми домами в регионе продолжается с 2017–2018 годов.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform