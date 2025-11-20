Пункты миграционного контроля открылись в российских аэропортах

Как отмечается, новые пункты начали свою работу в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и ряда других городов.

— Пункты миграционного контроля также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска, — написала она.

Представитель МВД РФ отметила, что основная их задача — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года из Казахстана выдворены 14 тысяч иностранцев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил Правительству внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа. В Минтруда РК на базе Центра развития трудовых ресурсов создается Аналитический центр по вопросам миграционных потоков. Принимаемые меры позволят обеспечить централизованный учет, внедрить систему предварительной оценки для привлечения квалифицированных специалистов, повысить эффективность управления миграционными процессами.