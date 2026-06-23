Публикации в соцсетях, разжигающие рознь, будут строго пресекаться — Генпрокуратура РК

— В социальных сетях отмечаются факты распространения провокационных публикаций и комментариев, направленных на разжигание розни в обществе. Напоминаем, что подобные действия абсолютно недопустимы и будут строго преследоваться по закону. Так, статьей 174 Уголовного кодекса за разжигание розни предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 тысяч до 7 тыс. МРП либо ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 20лет в зависимости от тяжести совершенного деяния, сообщает Генпрокуратура.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане запрещено размещение и распространение противоправного контента на онлайн-платформах.

— Нарушение этого запрета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в 20 МРП по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса об административных правонарушениях, — говорится в сообщении.

За фейки и провокационные материалы в сети предусмотрена административная и уголовная ответственность.

— Особое внимание следует уделять проверке достоверности распространяемой информации, а также воздержаться от публикации и распространения материалов, способных спровоцировать разжигание розни в обществе. За размещение, распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях. В случаях распространения заведомо ложной информации, статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность, — пояснили в Генпрокуратуре.

Также в ведомстве обратили внимание, что правовые последствия наступают не только для авторов подобных публикаций, но и для лиц, которые сознательно участвуют в их распространении.