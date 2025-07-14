Птицефабрика на 200 млн яиц в год появится в Костанайской области

Общая проектная мощность птицефабрики составит 200 млн штук яиц, а также 10 тыс. тонн комбикормов в год.

Как сообщили в ведомстве, инициатором и инвестором проекта является ТОО «Arkalyk Qus». Общая стоимость инвестиций составляет 1,2 млрд тенге.

Строительные работы были начаты в июле 2024 года, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

Кроме того, инвестор реализует параллельный инвестиционный проект по строительству завода по переработке куриного помета в удобрения с объемом вложений свыше 500 млн тенге.

— Реализация данных проектов позволит значительно увеличить производство яичной продукции в регионе, создать новые рабочие места и внести вклад в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности Казахстана, — отметили в Минсельхозе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане насчитывается 45,7 млн голов птиц. В это мгоду рост составил 103,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.