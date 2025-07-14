РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:06, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Птицефабрика на 200 млн яиц в год появится в Костанайской области

    В регионе модернизируют и расширяют птицефабрики яичного направления, а также строят новый комбикормовый завод, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    птицефабрика, яйца
    Фото: Минсельхоз РК

    Общая проектная мощность птицефабрики составит 200 млн штук яиц, а также 10 тыс. тонн комбикормов в год.

    Как сообщили в ведомстве, инициатором и инвестором проекта является ТОО «Arkalyk Qus». Общая стоимость инвестиций составляет 1,2 млрд тенге.

    Строительные работы были начаты в июле 2024 года, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

    Кроме того, инвестор реализует параллельный инвестиционный проект по строительству завода по переработке куриного помета в удобрения с объемом вложений свыше 500 млн тенге.

    — Реализация данных проектов позволит значительно увеличить производство яичной продукции в регионе, создать новые рабочие места и внести вклад в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности Казахстана, — отметили в Минсельхозе.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане насчитывается 45,7 млн голов птиц. В это мгоду рост составил 103,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Минсельхоз Костанайская область Яйца Сельхозпродукция
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают