Птичий грипп в СКО: погибло более тысячи голов птиц

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали птичий грипп. Погибли 1 003 головы птицы на семи подворьях в селе Лебяжье района М. Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении ветеринарии сообщили, что гибель птиц зарегистрировали с 21-го по 26-е сентября. Материал направили в Национальный референтный центр по ветеринарии, где был установлен диагноз «птичий грипп».

«Проведено эпизоотологическое расследование. Заражение произошло в результате контакта домашней птицы с дикими водоплавающими на водоеме. Заразился молодняк 2-3 месячного возраста, который был приобретен в июле-августе. Проводятся мероприятия по введению карантина. Трупы птиц утилизированы путем сжигания», - прокомментировал заместитель руководителя управления ветеринарии Олжас Болыспаев.

В управлении добавили, что убытки владельцам возместят.

Для профилактики птичьего гриппа регион получил 1,2 млн доз вакцины. Более 938 тысяч голов вакцинировали. Непосредственно в селе Лебяжье вакцину получили свыше 1,5 тысячи голов птицы.

Напомним, в прошлом году из-за птичьего гриппа в области погибли более 1 млн голов птицы.



