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    13:38, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Птичий грипп в СКО: погибло более тысячи голов птиц

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали птичий грипп. Погибли 1 003 головы птицы на семи подворьях в селе Лебяжье района М. Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении ветеринарии сообщили, что гибель птиц зарегистрировали с 21-го по 26-е сентября. Материал направили в Национальный референтный центр по ветеринарии, где был установлен диагноз «птичий грипп».

    «Проведено эпизоотологическое расследование. Заражение произошло в результате контакта домашней птицы с дикими водоплавающими на водоеме. Заразился молодняк 2-3 месячного возраста, который был приобретен в июле-августе. Проводятся мероприятия по введению карантина. Трупы птиц утилизированы путем сжигания», - прокомментировал заместитель руководителя управления ветеринарии Олжас Болыспаев.

    В управлении добавили, что убытки владельцам возместят.

    Для профилактики птичьего гриппа регион получил 1,2 млн доз вакцины. Более 938 тысяч голов вакцинировали. Непосредственно в селе Лебяжье вакцину получили свыше 1,5 тысячи голов птицы.

    Напомним, в прошлом году из-за птичьего гриппа в области погибли более 1 млн голов птицы.



    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная для mail.ru Происшествия
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