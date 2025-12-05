Психолог разъяснила причины совершения преступления подростком в Актобе

Психолог-психосоматолог Айнур Кожабаева объяснила, какие факторы могли толкнуть подростка на этот шаг.

Установлено, что конфликт начался из-за телефона.

Как считает психолог, причиной агрессивных импульсивных действий подростков обычно становятся накопившаяся агрессия, нарушение взаимоотношений в семье и зависимость от телефона.

— Это импульсивное событие. Накопившаяся агрессия в один день выплескивается. В большинстве случаев родители с ранних лет сажают ребенка за телефон. Ребенок уходит в свой мир, начинает искать эмоции, мечту и цели в телефоне. Если в семье нет тепла и отношений, ребенок ищет эмоции вне семьи, — сказала А. Кожабаева в программе «Bugin LIVE» на телеканале «Jibek Joly».

По ее словам, родители должны, в первую очередь, следить за тем, зависим ли ребенок от телефона.

— Если ребенок не хочет отдавать телефон, кричит, плачет, ругается — это первый признак зависимости. В таких случаях родители, ребенок, учитель и психолог должны работать совместно. Полный запрет не даст результата, напротив, он породит обратную реакцию. Ребенку нужно объяснить, что это вредно, нужно использовать его свободное время для спорта и домашних дел. Родители должны сами показать пример, ограничив пользование телефоном дома, — говорит психолог.

Как сообщалось ранее, 2 декабря в дежурную часть полиции Актобе поступило сообщение о совершении особо тяжкого преступления. Прибывший на место наряд обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти.