22 Июня 2022 16:19

Пшеницей засеяли 3,5 млн гектаров площадей в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские аграрии уже завершили посевную кампанию, яровой сев составил 4,8 млн га, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким области Архимед Мухамбетов.

Аким области напомнил, что в сельском хозяйстве области сейчас работает 25% от общего количества занятого населения, или более 115 тыс. человек. Сельхозтоваропроизводители региона были в полном объеме обеспечены всем необходимым к посевной кампании. Сейчас кампания уже завершена.

«Яровой сев составил 4,8 млн га, в том числе 3,9 млн га зерновых и зернобобовых, из них пшеницы - 3,5 млн га. Посевы масличных культур составили 679,5 тыс. га. Для обеспечения потребности населения области социально значимыми продуктами питания увеличены площади крупяных культур, картофеля и овощей», - отметил А. Мухамбетов.

Также в целях обеспечения продовольственной безопасности в регионе действует 210 предприятий переработки.

Ранее сообщалось, что в рамках господдержки развития АПК, в текущем году арагриям Костанайской области выделили беспрецедентные объемы финансовых средств, в том числе на субсидирование – 43 млрд тенге, на кредитование через АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Продкорпорация» - 57 млрд тенге, итого - 100 млрд тенге.