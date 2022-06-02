Костанайские аграрии засеяли зерновыми 87% запланированных площадей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - К завершению близится посевная кампания в Костанайской области. Засеяно всех видов культур 89% от запланированной площади ярового сева, зерновыми - 87%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на совещании в областном акимате руководитель управления сельского хозяйства Тимур Бисимбаев, в рамках господдержки развития АПК, в текущем году отрасли выделены беспрецедентные объемы финансовых средств, в том числе на субсидирование – 43 млрд тенге, на кредитование через АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Продкорпорация» - 57 млрд тенге, итого - 100 млрд тенге.

«На сегодня засеяно 4,2 млн га всех видов культур, или 89% от запланированной площади ярового сева – 4,8 млн га. Зерновыми засеяно 3,4 млн га, или 87% от запланированного объема. В последние годы увеличиваются площади посева сафлора. С 2017 по 2021 годы площади его увеличились в 4,8 раза - с 16,8 тыс. га до 80,4 тыс. га. По оперативным данным, сафлором засеяно 221 тыс. га, что в 2,6 раза больше уровня предыдущего года.

В целом, масличными засеяно 665,4 тыс. га, запланированный объем достигнут», - отметил Т. Бисимбаев.

В этом году большое внимание аграрии и профильное ведомство уделяет севу гречихи. Ранее управлением сельского хозяйства, акимами восьми районов области, руководителями 55 сельхозформирований и перерабатывающим предприятием ТОО «Мибеко» заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве.

«Сельхозтоваропроизводители взяли на себя обязательства по посеву 12,5 тыс. га гречихи с дальнейшей поставкой на переработку в ТОО «Мибеко». Данный объем позволит сформировать в необходимом количестве объемы закупа гречихи в стабилизационный фонд. На текущий момент гречихой засеяно 7,4 тыс. га, или 59% от запланированных. Оставшиеся площади гречихи будут засеваться после сева основных культур», - пояснил руководитель ведомства.

По остальным социально значимым культурам - картофелю и овощам, объемы площадей предыдущего года также превышены. Картофеля посажено на площади 3888 га, это на 651 га больше, чем в прошлом году. Овощей высажено на площади 1162 га - больше прошлого года на 472 га.