Псевдоуслуги по списанию кредитов усугубляют положение казахстанских заемщиков

В казахстанском сегменте социальных сетей активно распространяются предложения так называемой помощи в списании кредитной задолженности. Авторы подобных услуг позиционируют себя в качестве посредников между заемщиком и банком, обещая быстрые решения и «правильные обращения» через государственные системы. Представители банковского сектора, юристы и специалисты по защите прав потребителей сходятся во мнении, что в большинстве случаев речь идет не о реальной помощи, а о продаже иллюзии сложного процесса.

Финансовые консультанты: списание долга не является стандартной процедурой

Казахстанские эксперты в области кредитования подчеркивают, что массовое списание задолженности физлицам в стране не допустимо. Решения по проблемным кредитам принимаются индивидуально и основываются на анализе финансового состояния заемщика, его доходов, долговой нагрузки и платежной дисциплины.

По словам специалистов, заявления о том, что достаточно «правильно написать обращение», не соответствуют действительности. Формат обращения не заменяет анализа и не создает для кредитной организации обязанности автоматически списывать обязательства клиента.

— Давайте разберемся без иллюзий: долг никуда не исчезает. Но банковская система — это не только инструмент давления. Это еще и механизм управления рисками, в том числе на стороне заемщика. Когда у человека падают доходы и обслуживание кредита становится непосильным — это не тупик, это сигнал к действию. Казахстанское законодательство обязывает банк рассмотреть обращение клиента, оказавшегося в трудной финансовой ситуации. Банк не вправе просто отмахнуться, — рассказал экономист Бауржан Шурманов.

Эксперт привел конкретику: к примеру, у заемщика был платеж по обязательствам 200 тысяч тенге в месяц. Доход человека уменьшается, он идет в банк, документально подтверждая ситуацию, и получает реструктуризацию. Платеж снижается, условно, до 120 тысяч тенге в месяц, либо на несколько месяцев фиксируется льготный период. Однако этот процесс нельзя считывать в качестве прощения долга, отмечает эксперт.

— Это пересборка долговой нагрузки под реальную платежеспособность. Банку выгоднее получать меньше, чем не получать ничего. Заемщику выгоднее обслуживать долг по силам, чем копить просрочку и попасть под штрафы. Экономика этого решения проста: работающий должник лучше, чем банкрот. Именно на этом логика и держится, — отмечает экономист Бауржан Шурманов.

Эксперт просит подчеркнуть: затягивание времени из-за ожиданий «чуда» от посредников работает против заемщика. Пока клиент рассчитывает на списание, просрочка увеличивается, а пространство для компромиссных решений сужается.

Заемщики платят за то, что доступно бесплатно

Отдельную обеспокоенность у казахстанских экспертов вызывает финансовая сторона вопроса. По оценкам специалистов по защите прав потребителей, стоимость подобных услуг составляет десятки тысяч тенге, при этом фактическая ценность для заемщика минимальна.

— За свои услуги помогайки могут запрашивать десятки тысяч тенге. Уверен, что реальные случаи, когда благодаря «помогайкам» заемщики смогли улучшить условия не дотягивают и до одного процента, — отмечает эксперт Ернар Оразбаев.

То есть казахстанцы оплачивают действие, которое они могли бы совершить самостоятельно и без затрат. Более того, отсутствие у посредников лицензий, профессиональной ответственности и обязательств по результату означает, что заемщик остается один на один с последствиями, даже если обещания не были выполнены.

— Заемщикам не следует обращаться к посредникам, обещающим списание долгов. Реальные решения достигаются через прямое обращение в банк или МФО, которые обязаны рассматривать заявления и предлагать реструктуризацию в рамках закона, тогда как услуги так называемых «помогаек» часто не дают результата и лишь отнимают время и деньги, — считает эксперт Ернар Оразбаев.

Эксперты резюмируют: лучший способ решить проблему долга — это прямой диалог с кредитором, а не покупка обещаний. Кроме того, важно правильно планировать возможности и брать кредиты при крайней необходимости, заключили эксперты.

