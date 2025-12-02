Прямой рейс открыли между Алматы и Бангкоком

Прямые рейсы из Алматы в столицу Таиланда будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям — на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Открытие маршрута стало важным шагом для авиакомпании в рамках первого выхода на рынок Центральной Азии.

— Запуск маршрута Алматы — Бангкок представляет значительную бизнес-возможность для ThaiAirAsia X в рамках расширения в Центральную Азию. Прямое сообщение обеспечивает удобные и доступные путешествия в Бангкок, делая его идеальным выбором для граждан Казахстана, которые могут насладиться городом и получить яркие впечатления без необходимости оформления визы, — сказала генеральный директор ThaiAirAsia X г-жа Паттра Бусаравонгсе.

В настоящее время Thai AirAsia X выполняет прямые рейсы из Бангкока (Дон Муанг) в Токио, Осаку, Нагою, Саппоро и Сендай (Япония), Сеул (Южная Корея), Дели (Индия), Шанхай (Китай), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и теперь Алматы (Казахстан), эксплуатируя парк из 11 самолетов Airbus A330-300.

Ранее Thai AirAsia X уже объявляла о планах выхода на рынок Центральной Азии и начале прямого авиасообщения между Алматы и Бангкоком (Don Mueang, Таиланд).