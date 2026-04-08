Прямой поезд запустили из Караганды в Мангистау

Новый маршрут стал продолжением направления Караганда — Жезказган и соединяет регионы. Первый рейс уже прибыл на станцию Мангистау, где его торжественно встретили.

Время в пути составляет около 41 часа. Поезда прибывают в Мангистау по нечётным дням в 12:08 и отправляются обратно в 14:34.

Стоимость билетов: купе — 22 123 тенге, плацкарт — 14 467 тенге.

Сейчас в составе поезда восемь вагонов, в дальнейшем планируют увеличить до десяти.

Ранее сообщалось о том, что прямой поезд запускается из области Улытау в Мангистаускую область.