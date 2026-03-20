Прямой поезд запускается из области Улытау в Мангистаускую область

Новый маршрут направлен на развитие туризма, а также укрепление межрегиональных деловых и трудовых связей.

В этих целях маршрут пассажирского поезда, курсирующего по направлению Караганда — Жезказган, продлен до станции Мангистау. Теперь пассажиры смогут напрямую добираться из Жезказгана в Мангистауский регион.

Время в пути составит порядка 29 часов. Периодичность — 2 раза в неделю. Билеты на поезд уже поступили в продажу.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане продолжается внедрение высокоскоростного интернета в поездах. Проект реализуется с использованием спутниковых технологий и в настоящее время развивается в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также концепции «Digital Nauryz».