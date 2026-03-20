Прямой поезд запускается из области Улытау в Мангистаускую область
С 1 апреля 2026 года с железнодорожного вокзала города Жезказган запускается прямой пассажирский поезд до Мангистауской области, передает Kazinform со ссылкой на акимат области Улытау.
Новый маршрут направлен на развитие туризма, а также укрепление межрегиональных деловых и трудовых связей.
В этих целях маршрут пассажирского поезда, курсирующего по направлению Караганда — Жезказган, продлен до станции Мангистау. Теперь пассажиры смогут напрямую добираться из Жезказгана в Мангистауский регион.
Время в пути составит порядка 29 часов. Периодичность — 2 раза в неделю. Билеты на поезд уже поступили в продажу.
Ранее сообщалось о том, что в Казахстане продолжается внедрение высокоскоростного интернета в поездах. Проект реализуется с использованием спутниковых технологий и в настоящее время развивается в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также концепции «Digital Nauryz».