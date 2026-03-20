    19:21, 19 Март 2026 | GMT +5

    Прямой поезд запускается из области Улытау в Мангистаускую область

    С 1 апреля 2026 года с железнодорожного вокзала города Жезказган запускается прямой пассажирский поезд до Мангистауской области, передает Kazinform со ссылкой на акимат области Улытау.

    Фото: АО «Пассажирские перевозки»

    Новый маршрут направлен на развитие туризма, а также укрепление межрегиональных деловых и трудовых связей.

    В этих целях маршрут пассажирского поезда, курсирующего по направлению Караганда — Жезказган, продлен до станции Мангистау. Теперь пассажиры смогут напрямую добираться из Жезказгана в Мангистауский регион.

    Время в пути составит порядка 29 часов. Периодичность — 2 раза в неделю. Билеты на поезд уже поступили в продажу.

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане продолжается внедрение высокоскоростного интернета в поездах. Проект реализуется с использованием спутниковых технологий и в настоящее время развивается в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, а также концепции «Digital Nauryz».

    Диана Калманбаева
