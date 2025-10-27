Прямое ж/д сообщение между Алматы и Москвой снова открыто

— В этом году вагоны маршрута обновлены на современные пассажирские вагоны отечественного производства завода АО «ЗИКСТО». Новые купейные и плацкартные вагоны оснащены улучшенной шумоизоляцией, современными системами кондиционирования и санитарными модулями. Для удобства пассажиров предусмотрены специализированные вагоны для перевозки маломобильных граждан. Состав включает один купейный вагон на 36 мест и один плацкартный вагон на 52 места, — сообщили в компании.

До станции Саратов вагоны «Алматы — Москва» курсируют в составе поезда № 7/8 «Алматы — Саратов», после чего прицепляются к поезду № 85/86 «Дербент — Москва» и следуют до российской столицы. Отправление из Алматы-2 назначено на 20:20. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 30 октября.

С 26 по 30 октября 2025 года поезда будут отправляться из Алматы-2 по четным числам. С 1 ноября по 13 декабря отправления будут происходить по нечетным числам.

Проездные документы доступны на официальном сайте bilet.railways.kz, а также во всех билетных кассах железнодорожных вокзалов.

Время в пути составит около трех с половиной суток.

Напомним, прямое сообщение между Алматы и Москвой было приостановлено в 2017 году.

Ранее в АО «Пассажирские перевозки» сообщили о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность.