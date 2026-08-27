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    Казахстан и Саудовская Аравия увеличат число авиарейсов до 70 в неделю

    26 августа в Эр-Рияде Казахстан и Саудовская Аравия подписали Соглашение о воздушном сообщении между правительствами двух стран, передает Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

    авиация
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщает КГА, подписание документа укрепило действующую нормативно-правовую базу в сфере гражданской авиации и создало дополнительные возможности для развития регулярного воздушного сообщения между двумя странами.

    Прямое авиасообщение между Казахстаном и Саудовской Аравией расширят до 70 рейсов в неделю
    Фото: КГА

    В церемонии приняли участие вице-министр транспорта Республики Казахстан Т. Ластаев и президент главного управления гражданской авиации Королевства Саудовская Аравия Сулейман бин Ахмед Альбассам.

    — Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических и деловых связей, привлечению инвестиций, а также укреплению туристического и культурного сотрудничества. В рамках достигнутых договоренностей стороны увеличили количество разрешённых регулярных рейсов с 28 до 70 в неделю, — сообщает КГА.

    Отмечается, что авиакомпании планируют запустить прямые регулярные рейсы между Астаной и Эр-Риядом, а также расширить маршрутную сеть между Казахстаном и другими городами Саудовской Аравии.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Турция почти вдвое увеличат число разрешенных авиарейсов.

    Самолет Казахстан Авиация Сотрудничество КГА Саудовская Аравия Авиарейсы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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