Прямые рейсы планируют запустить в Казахстан из Гонконга

Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов по международным направлениям и увеличению количества рейсов по действующим направлениям.

Прошли переговоры между Министерством транспорта Республики Казахстан и Бюро транспорта и логистики Гонконга по вопросам воздушного сообщения.

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев, гонконгскую делегацию — помощник главного секретаря Бюро транспорта и логистики Гонконга Келвин Ма.

Фото: Министерство транспорта РК

По итогам переговоров, авиакомпаниям каждой из стран увеличено количество рейсов с 7 до 14 в неделю, в том числе 7 рейсов с пятой степенью «свободы воздуха», что позволит использовать потенциал аэропорта Гонконга казахстанскими перевозчиками, а также возможности казахстанских аэропортов гонконгскими авиакомпаниями.

В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании «Cathay» озвучил, что с учетом прибытия новых воздушных судов, у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Республику Казахстан.

Расширение правовой базы и возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между странами.

Ранее стало известно о запуске прямых рейсов Алматы — Бангкок с 1 декабря 2025 года.