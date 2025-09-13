РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:19, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Прямые рейсы планируют запустить в Казахстан из Гонконга

    Прошли переговоры между авиационными властями Казахстана и Гонконга, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Фото: cathaypacific.com

    Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов по международным направлениям и увеличению количества рейсов по действующим направлениям.

    Прошли переговоры между Министерством транспорта Республики Казахстан и Бюро транспорта и логистики Гонконга по вопросам воздушного сообщения.

    Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев, гонконгскую делегацию — помощник главного секретаря Бюро транспорта и логистики Гонконга Келвин Ма.

    Фото: Министерство транспорта РК

    По итогам переговоров, авиакомпаниям каждой из стран увеличено количество рейсов с 7 до 14 в неделю, в том числе 7 рейсов с пятой степенью «свободы воздуха», что позволит использовать потенциал аэропорта Гонконга казахстанскими перевозчиками, а также возможности казахстанских аэропортов гонконгскими авиакомпаниями.

    В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании «Cathay» озвучил, что с учетом прибытия новых воздушных судов, у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Республику Казахстан.

    Расширение правовой базы и возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между странами.

    Ранее стало известно о запуске прямых рейсов Алматы — Бангкок с 1 декабря 2025 года.

    Динара Жусупбекова
    Автор
