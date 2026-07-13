Прямые авиарейсы могут запустить между Казахстаном и Японией

Председатель Комитета гражданской авиации провела встречу с представителями японского бизнеса, передает агентство Kazinform со ссылкой на КГА.

В Астане состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой с представителями японской делегации: чрезвычайным и чолномочным послом Японии в Республике Казахстан Ясумаса Ииджима, председателем Комитета по деловому сотрудничеству Япония — СНГ при KEIDANREN Такеши Хашимото, вице-президентом ANA Holdings Inc. (холдинг, в который входит авиакомпания All Nippon Airways) Такэсита Ютака и другими представителями бизнеса.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере гражданской авиации. В настоящее время прорабатывается вопрос открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Японией, которое станет важным фактором развития туризма, торговли, инвестиций и деловых связей между двумя странами. Также были затронуты вопросы визового режима и организационных аспектов, необходимых для запуска прямых рейсов.

Ранее министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев рассказал, когда Казахстан планирует открыть прямые рейсы в Нью-Йорк и Токио.