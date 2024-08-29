Прожиточный минимум в Казахстане вырос до 55 731 тенге

Величина прожиточного минимума в Казахстане увеличилась до 55 731 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро Национальной статистики.

Согласно БНС, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения выросла с 51 730 тенге в июле до 55 731 в августе.

В тройку лидеров по величине прожиточного минимума в августе вошли Мангистауская область (68 687 тг), Алматы (60 595 тг) и Астана (59 851 тг). Аутсайдерами оказались Туркестанская область (48 067 тг), Кызылординская (49 566 тг) и Жамбылская (51 453 тг).

В разрезе полов прожиточный минимум мужчин составляет 65 250 тенге, а женщин 51 768 тенге. Также увеличился прожиточный минимум пенсионеров — с 48 389 в июле до 51 227 в августе.

Стоит напомнить, что республиканский бюджет планирует увеличить пенсии с 2025 года. Будут увеличены базовые пенсионные выплаты. В 2025 году минимальная базовая пенсия составит 47 700 тенге, с ростом до 55 145 тенге к 2027 году.

Величина прожиточного минимума — минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. В продовольственной корзине содержится 43 наименования продуктов питания: мясные, рыбные, молочные, масложировые, хлебные, плодоовощные их виды, яйца, сахар, чай, специи и другие.

Напомним, инфляция в Республике Казахстан в июле 2024 года ускорилась и составила 8,6% в годовом выражении, по сравнению с 8,4% в июне 2024 года.

19:30, 24 Август 2024 | GMT +6

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