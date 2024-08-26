Размер пенсий казахстанцев увеличится в 2025 году

Средний размер пенсии в 2025 году составит 96 562 тенге. В 2026 году планируется повышение до 103 376 тенге, а в 2027 — до 110 185 тенге. Поэтапное повышение пенсий заложено в республиканском бюджете на 2025-2027 годы, сообщает Kazinform.

Также будут увеличены базовые пенсионные выплаты. В 2025 году минимальная базовая пенсия составит 47 700 тенге, с ростом до 55 145 тенге к 2027 году.

Согласно поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, с 2023 года начался процесс поэтапного повышения пенсий. К 2027 году минимальная базовая пенсия будет составлять 70% от прожиточного минимума, а максимальная — 120%.

На социальные выплаты и соцобеспечение в бюджете на 2025 год предусмотрено 6,1 трлн тенге, с увеличением до 7,3 трлн тенге в 2027 году.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2024 года размер солидарной пенсии – 89 729 тенге, базовой пенсии – 42 670 тенге.

Также сегодня стало известно, что на 1 июля пенсионные накопления на счетах вкладчиков АО «ЕНПФ» составили около 20 трлн тенге. С начала года их прирост составил более 2,1 трлн тенге (11,8%).