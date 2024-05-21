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    10:53, 21 Май 2024 | GMT +6

    Назван средний размер пенсии в Казахстане

    пенсионеры
    Фото: shutterstock.com

    С начала года из республиканского бюджета на пенсии выплачено 1 трлн 237,2 млрд тенге: на базовую пенсию – 389,2 млрд тенге, на солидарную пенсию – 848 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    На 1 мая 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 372 тысячи человек.

    Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2024 года составил 132 399 тенге, в том числе солидарная пенсия – 89 729 тенге, базовая пенсия – 42 670 тенге.

    С 1 июля 2018 года базовая пенсия назначается индивидуально, с учетом стажа в пенсионной системе.

    В стаж включаются трудовой стаж до 1 января 1998 года и периоды уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

    Если стаж участия 10 лет и менее или его нет, размер базовой пенсии равен 65% от прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет размер пенсии увеличивается на 2%. Например, при стаже 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума, при стаже 30 лет – 105%.

    Если ОПВ уплачиваются несколько раз за один месяц, период участия в системе считается как один месяц.

    Регулярные и полные уплаты ОПВ увеличивают размер базовой пенсии при достижении пенсионного возраста.

    Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода перед пенсией.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Казахстан Пенсионеры Пенсия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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