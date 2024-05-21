Назван средний размер пенсии в Казахстане

С начала года из республиканского бюджета на пенсии выплачено 1 трлн 237,2 млрд тенге: на базовую пенсию – 389,2 млрд тенге, на солидарную пенсию – 848 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

На 1 мая 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 372 тысячи человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2024 года составил 132 399 тенге, в том числе солидарная пенсия – 89 729 тенге, базовая пенсия – 42 670 тенге.

С 1 июля 2018 года базовая пенсия назначается индивидуально, с учетом стажа в пенсионной системе.

В стаж включаются трудовой стаж до 1 января 1998 года и периоды уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

Если стаж участия 10 лет и менее или его нет, размер базовой пенсии равен 65% от прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет размер пенсии увеличивается на 2%. Например, при стаже 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума, при стаже 30 лет – 105%.

Если ОПВ уплачиваются несколько раз за один месяц, период участия в системе считается как один месяц.

Регулярные и полные уплаты ОПВ увеличивают размер базовой пенсии при достижении пенсионного возраста.

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода перед пенсией.