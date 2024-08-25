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    19:30, 24 Август 2024 | GMT +6

    Как за неделю изменились цены на продукты в Казахстане

    продовольствие
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю не изменился, а в годовом выражении снизился на 0,3%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Бюро национальной статистики АСПР РК.

    Средние цены на некоторые товары из перечня социально-значимых продовольственных товаров по РК на 20 августа 2024 года: 

    • Подсолнечное масло – 635 тенге/л 
    • Рожки – 319 тенге/кг 
    • Морковь – 189 тенге/кг
    индекс цен на продукты питания
    Фото: Бюро национальной статистики

    В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

    Как сообщалось ранее, в Казахстане расширят список товаров с минимальным уровнем цен. В республике началось сезонное снижение цен на овощи. Kazinform подготовил обзор цен на кабачки и баклажаны, а также узнал сколько стоит сахар в регионах Казахстана. Кроме того, в Казахстане увеличилось производство круп.

    Теги:
    Правительство РК Цены и тарифы Продукты Экономика Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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