Как за неделю изменились цены на продукты в Казахстане

Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю не изменился, а в годовом выражении снизился на 0,3%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Бюро национальной статистики АСПР РК.

Средние цены на некоторые товары из перечня социально-значимых продовольственных товаров по РК на 20 августа 2024 года:

Подсолнечное масло – 635 тенге/л

Рожки – 319 тенге/кг

Морковь – 189 тенге/кг

Фото: Бюро национальной статистики

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

Как сообщалось ранее, в Казахстане расширят список товаров с минимальным уровнем цен. В республике началось сезонное снижение цен на овощи. Kazinform подготовил обзор цен на кабачки и баклажаны, а также узнал сколько стоит сахар в регионах Казахстана. Кроме того, в Казахстане увеличилось производство круп.