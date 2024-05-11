Пройти три войны без ранений и прожить 101 год - о героических предках рассказали в семье из Тараза

В семье жителей Тараза Амиркеновых - Абилкаировых свято чтут память о своих героических аташках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Корреспондент агентства Kazinform выслушала их историю в День Победы в таразском парке Победы.

Каждый год многолюдно 9 мая в Таразе, в парке Жеңіс. Здесь не только проводится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, но и по сложившейся традиции каждый житель Тараза и области, в чьей семье были фронтовики, может возложить цветы к подножию стелы, на которой увековечены имена отцов и дедов, воевавших с фашизмом.

Фото: Из личного архива семьи Амиркеновых - Абилкаировых

Несколько лет назад Жамбылским областным архивом была проведена грандиозная работа по сбору и систематизации сведений о жамбылцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В мемориальном комплексе в парке Жеңіс на гранитных плитах выгравированы имена 106 тысяч жамбылцев-фронтовиков. Архивариусы много трудились для составления точного списка фронтовиков, призванных в Жамбылской области. Для продолжения благого дела был создан информационный сайт erlik.kz. Если на мемориальных досках жители области могут прочесть только имена и инициалы своих дедов и отцов, принимавших участие в войне, то на сайте выложена информация о дате и месте рождения, название воинского подразделения и другие данные. Известно, что в годы Великой Отечественной войны из Жамбылской области, население которой тогда составляло более 400 тысяч жителей, было призвано более ста тысяч человек.

...Житель Тараза Бахытжан Амиркенов пришел 9 мая в парк Жеңіс с дочерью Айнур и четырьмя внуками. На гранитных стелах высечены имена его двоих аташек - Убжана Амиркенова и Романбека Абилкаирова.

Фото: Из личного архива семьи Амиркеновых - Абилкаировых

- Убжан Амиркенович Амиркенов это брат моего отца, - рассказал Бахытжан Амиркенов. - Родился в 1918 году в селе Колькайнар Жамбылского района Жамбылской области. Он участник трех войн - прошел финскую, Великую Отечественную и войну с милитаристской Японией на Дальневосточном фронте. Воевать Убжан Амиркенов начал в 19-м стрелковом полку, затем в 27-м артиллерийском полку. От рядового дослужился до звания ефрейтора, командира отделения 758-го гаубичного артиллерийского полка. Воевал в составе знаменитой Панфиловской дивизии, сражался на подступах к Москве. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией». Мы в детстве, когда маленькие были, играли этими медалями, не понимая их истинной ценности.

После войны домой Убжан Амиркенов вернулся только в 1946 году целым и невредимым. «Ранений и контузий не имеет» - записано в его военном билете. И это после трех войн и ожесточенных боев. В мирное время ударно трудился на различных должностях в народном хозяйстве в Жамбылской области.

Фото: Из личного архива семьи Амиркеновых - Абилкаировых

Прожил Убжан-ата 101 год. В возрасте 98 лет, в 2017 году, Убжан Амиркенович отправился в Москву, куда его пригласили на Парад Победы.

- А это отец моей жены Алмы - Романбек Абилкаиров, - продолжает Бахытжан Амиркенов. - Родился в 1924 году в селе Биликуль Жамбылского района Жамбылской области. Работать начал в 1941 году счетоводом совхоза «Биликульский» в своем районе, затем был призван. С 1942 по 1945 годы участвовал в боях Великой Отечественной войны, прошел и Корейскую войну. За героизм награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

Романбек Абилкаиров известный в Жамбылской области управляющий банка, заслуженный работник системы Госбанка, кавалер орденов и медалей СССР и КазССР.

Фото: Из личного архива семьи Амиркеновых - Абилкаировых

Фото: Из личного архива семьи Амиркеновых - Абилкаировых

- В 1986 году он вышел на пенсию - и в тот же день в возрасте 62-х лет скончался. В честь Романбека Абилкаирова названа улица в Таразе, - рассказал Бахытжан Амиркенов.

- Такие аташки есть практически в каждой семье — сильные, смелые, честные, - говорит внучка Убжана Амиркенова и Романбека Абилкаирова Айнур, она работник военного суда. - Все они молодыми и сильными уходили на фронт бить врага. Вернулись не все. Они не делили людей по цвету кожи или разрезу глаз. Отправлялись на фронт с единственной целью - защитить свой дом, свою семью, свой очаг, чтобы мы жили в мире и спокойствии. У нас в роду есть и труженицы тыла, бабушки наши Абилкаирова Айзада и Шокатаева Куляш. Победу одержали благодаря не только самоотверженности бойцов на передовой, но и благодаря упорному труду во имя Победы простых женщин, девушек, подростков.

Родная бабушка Айнур - Балкен Абилкаирова родилась в городе Семей в 1926 году. Родина призвала в годы войны на фронт всех мужчин их семьи — отца и пятерых братьев. Вернулся только один. В их родном селе Озерки на Алтае увековечены все имена героев войны.

Фото: Из личного архива семьи Амиркеновых - Абилкаировых

- В возрасте 16 лет моя бабушка Балкен тоже пошла на фронт — только это был трудовой фронт. Они работали на заводах, фабриках, по 10 - 12 часов стояли у станков, бесперебойно обеспечивали бойцов на передовой всем необходимым. В мирное время моя бабушка Балкен трудилась учителем в школе, была народным заседателем в суде, это была общественная деятельность. Вместе с моим дедушкой Романбеком Абилкаировым они вырастили 6 замечательных детей, 15 внуков и правнуков. Дали своим детям и внукам правильное воспитание и прекрасное образование. Всех поздравляем с величайшим праздником всех времен и народов - с Днем Великой Победы, с праздником, который объединяет и сплачивает народы! - говорит Айнур Амиркенова.

Фото: Из личного архива семьи Амиркеновых - Абилкаировых

В 2024 года в Жамбылской области восемь ветеранов Великой Отечественной войны празднуют 79-летнюю годовщину Победы, все они получили поздравления от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщалось, сумму в 1,5 млн тенге выделили каждому участнику Великой Отечественной войны в Жамбылской области. На сегодняшний день в регионе проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2020 году в Жамбылской области проживали 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2021 году - 35, в 2022 году - 26. В 2023 году в регионе проживали 17 ветеранов Великой Отечественной войны, а в начале мая 2023 года с 78-й годовщиной Дня Победы поздравляли 15 фронтовиков.

Из Жамбылской области в 1941 году на фронт отправились более ста тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями Ордена Славы.