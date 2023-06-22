Страницы истории: жамбылцы в годы Великой Отечественной войны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вспоминая сражения времен Великой Отечественной войны, мы говорим о героизме наших предков не только на военных фронтах, но и в тылу. Свой вклад внесли рабочие на заводах и фабриках, колхозники в полях, учителя, врачи, работники культуры и искусства, даже дети и старики участвовали в героическом труде. В годовщину начала Великой Отечественной войны расскажем о том, какой вклад внесли жители Жамбылской области – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Боевая слава

В годы Великой Отечественной войны из Жамбылской области на фронт отправились около ста тысяч человек, из них 36 тысяч не вернулись с полей сражений. Если учесть, что население области тогда составляло около 400 тысяч, то получается, что бить фашистского врага отправился каждый четвертый жамбылец.

За боевые заслуги 22 жамбылца удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это военачальник и писатель Бауыржан Момышулы, Агадил Сухамбаев, Ибрагим Сулейменов, Николай Белашов, Саду Шакиров, Алия Молдагулова, Игорь Москаленко, Владимир Савва, Яков Тюлькин, Семен Ларионов, Степан Сущев, Михаил Фаязов, Андрей Сорокин, Петр Томасевич, Илья Шкловский, Федор Копдань. Четверо дважды удостоены звания Героя Советского Союза - Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов и Сергей Луганский. Семеро стали кавалерами трех степеней «Орденов Славы».

Брестская крепость стала первым серьезным препятствием после вероломного нападения фашистских захватчиков на Советский Союз. В числе защитников Бреста, проявивших беспримерный героизм, невиданную стойкость, непреклонную волю к победе, были и жамбылцы. На рассвете 22 июня 33-й инженерный полк, отделением которого из 60 жамбылцев командовал Сергей Азаренко, родом из Жамбылской области, принял первый бой с врагом. Гитлеровцы рассчитывали стремительным ударом захватить Брестскую крепость. Но это не удалось. До последнего патрона, до последнего вздоха обороняли свои позиции отважные защитники, никто не отступил. Враг одолел Брестскую крепость только через месяц, после того как почти все защитники героически погибли.

Жамбылским поисковикам удалось установить имена 120 воинов-жамбылцев, похороненных в Брестской крепости.

28 панфиловцев стали легендой обороны Москвы зимой 1941 года. В числе защитников столицы была и 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. У разъезда Дубосеково 28 советских воинов грудью встали против 50 фашистских танков. В ожесточенных боях они совершили бессмертный подвиг, подбив 18 танков, уничтожив сотни солдат и офицеров противника. Впоследствии всем бойцам будет присвоено звание Героев Советского Союза посмертно. В числе 28 казахстанцев были и жамбылцы – Николай Белашов и Игорь Москаленко.

Легендарный полководец Бауыржан Момышулы пять раз выводил свой батальон из окружения под Москвой. В одном из боев подразделение гвардии старшего лейтенанта уничтожило 120 фашистов, вывело из строя два танка. Сын казахского народа был искусным военачальником и стал примером настоящего героизма и отваги. Бауыржан Момышулы уроженец Жуалынского района Жамбылской области, который называют «краем тысячи родников и тысячи батыров». В боях под Москвой проявилось воинское мастерство комбата Момышулы. Четверо суток его батальон удерживал позиции на опорных пунктах. После битвы на Волоколамском шоссе старший лейтенант Момышулы был назначен командиром полка, участвовал в 27-ми боях при обороне Москвы, все они ярко описаны в его книге «За нами Москва!». Один из самых объемных трудов Момышулы – монография «Психология войны» и сегодня является фундаментальным трудом в области военной философии. Оставив военную службу, Бауке ворвался в литературный мир как мастер повестей и рассказов. Сегодня имя Бауыржана Момышулы носят школы и военные интернаты, именем Бауыржана Момышулы названы улицы городов Казахстана

«Ленинградцы, дети мои!...» - строки этого стихотворения оказали большую моральную поддержку жителям блокадного Ленинграда оказали стихи нашего великого акына Джамбула Джабаева, прославившегося на весь Советский Союз, ставшего лауреатом Сталинской премии. Акын прожил 99 лет, скончавшись вскоре после Победы, 22 июня 1945 года. В его честь был назван областной центр (ныне - Тараз), его имя носит Жамбылская область. Улицы Джамбула есть в Ленинграде и многих городах Казахстана и России.

900 блокадных дней стали нелегким испытанием для жителей Ленинграда. Запасы продовольствия таяли, с каждым днем сокращались нормы выдачи продуктов. Рабочие получали лишь до 250 граммов суррогатного хлеба, а служащие, иждивенцы и дети – всего 125 граммов в день. В помощь ленинградцам от Джамбулской области было отправлено девять вагонов с мукой, солью, рисом, мясом, маслом и так далее. Только за один год войны область отправила ленинградцам более 800 центнеров сахара.

Оборона Сталинграда в 1942 году стала судьбоносным сражением в ходе Великой Отечественной войны. Шесть с половиной месяцев продолжалась битва на Волге, продемонстрировав всему миру образцы массового героизма советских людей. Среди героически погибших воинов было много жамбылцев, служивших в войсках Советской Армии, действовавших на сталинградском направлении. Интернациональным был гарнизон «Дом Павлова», который 58 суток отбивал вражеские атаки и не пропустил гитлеровцев к Волге и в центр города. В числе оборонявшихся был жамбылец Петр Демченко из села Ленинское Шуского района, он погиб при защите «Дома Павлова».

В газете «Большевик Казахстана» написали о подвиге летчика Анатолия Семенюка, погибшего во время своего 152-го боевого вылета, награжденного четырьмя боевыми орденами и медалью «За оборону Сталинграда». Мать джамбулского летчика Анатолия Семенюка получила письмо от его товарищей из части, где он служил: «Молодой воин прибыл к нам неопытным летчиком, но, благодаря умению работать над собой, он сразу же завоевал авторитет среди всего личного состава», - говорилось в письме. Далее сообщалось, что летчик Анатолий Семенюк героически погиб и боевые товарищи скорбят о смелом воине-казахстанце.

Форсирование Днепра в сентябре 1943 года в ходе контрнаступления советских войск далось с огромным трудом, ценой тысяч жизней. Жамбылец Мади Бегенов первым ворвался в траншеи врага и в рукопашной схватке уничтожил семерых солдат и одного офицера, и тем самым вдохновил своих товарищей и заставил бежать испугавшегося противника. Об этом тогда писала газета «Правда».

В числе первых форсировал Днепр со своим расчетом и жамбылец Владимир Вишневецкий. Его орудие уничтожило 9 танков, 8 бронемашин, 25 автомашин и десятки фашистов, что позволило закрепиться на правом берегу. Еще один жамбылец - Александр Романютин - из своего орудия поджег двух «тигров», подавил огонь трех пушек, уничтожил 15 фашистов.

Достиг правого берега реки и Саду Шакиров. Метнув несколько гранат в траншею, он заставил гитлеровцев бежать и водрузил красный флаг прямо над их окопами. Затем по заданию командира трижды переправлялся через Днепр, доставляя пулеметчиков и связистов. Мужество при форсировании Днепра проявили также жамбылские воины Яков Николаевич Тюлькин, Семен Архипович Ларионов, Владимир Артемович Савва, Степан Захарович Сущев. Все они были удостоены звания Героя Советского Союза.

В военную летопись Славы вошли и подвиги жамбылцев на Ленинградском фронте. Ибраим Сулейменов работал до войны на Джамбульской МТС и любил охоту. На войне он стал снайпером. Командир перед строем спросил новобранцев, кто из них желает стать снайпером, Ибраим первым вышел из строя. «Охотник?» – поинтересовался командир. «Охотник. В степи на диких зверей охотился. А фашист - тоже зверь». В боях за Родину он был трижды ранен. На его счету – 239 убитых гитлеровцев. Погиб Ибраим Сулейменов в ожесточенных боях за город Невель Псковской области, где похоронен в братской могиле. Ныне его имя носит центральная улица в Таразе, на которой установлен двухметровый памятник из красного кордайского гранита. О снайпере Сулейменове писали в газетах, слава о нем гремела по всей армии, акын Жамбыл посвятил ему стихи. Фашисты панически боялись «степного стрелка», как они называли казахского воина. Лучшие снайперы фашистов пытались уничтожить его. Последний героический бой произошел на Невельской земле в Псковской области 15 октября 1943 года. В бою на левом фланге высоты оборону держала легендарная пулеметчица Маншук Маметова, на правом - Ибраим Сулейменов, они отбили несколько атак врага. Прикрывая отход товарищей, на высоте остались только Маншук Маметова и Ибраим Сулейменов. Почти час они сдерживали натиск фашистов. Когда закончились патроны, отважный казах бросился в рукопашную, где и настигла его вражеская пуля.

Агадил Сухамбаев – воин-жамбылец, повторивший подвиг Александра Матросова. Командир отделения второй роты 628-го Гродненского Краснознаменного стрелкового полка рядовой Агадил Суханбаев 31 июля 1944 года в битве за польскую деревню Стжельцовизна он был ранен в обе руки. Несмотря на это, Агадил своим телом погасил огонь вражеского пулемета. 24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза. Его могила находится в литовском городе Друскининкай. В Таразе и в его родном Байзакском районе Жамбылской области воину поставлены памятники.

В последние месяцы Великой Отечественной Советская Армия наступала по всем фронтам. Тысячи казахстанцев бились за освобождение Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, прошагав пол-Европы и приближая День Победы. Героически проявляли себя наши земляки-жамбылцы. Гвардии лейтенанту Михаилу Фаязову, трижды раненному на войне, за проявленные отвагу и мужество при освобождении Польши присвоено звание Героя Советского Союза. Такого же звания удостоен работник Джамбулского сахарного завода Андрей Сорокин, именем которого названа улица в Таразе. В одном из боев он прямой наводкой подбил танк и пулемет противника, уничтожив 20 фашистов. Он остался один у пушки и продолжал вести огонь до последних мгновений жизни. Героями Советского Союза также стали Петр Томасевич, Илья Шкловский, Федор Копдань и другие солдаты, уроженцы Жамбылской области, отдавшие жизни во имя освобождения Венгрии и Чехословакии.

Уроженец Джамбула Герой Советского Союза Илья Шкловский был членом экипажа первого советского танка, ворвавшегося в Прагу и пронесшегося до площади Ратуши. Танк был подбит немецким фауст-патроном. Погиб командир экипажа, а механик-водитель Илья Шкловский получил тяжелое ранение. Этот танк стал символом освобождения Чехословакии, а члены его экипажа до некоторых пор считались почетными гражданами Праги.

Вместе с военно-патриотическим порывом, благодаря которому сотни тысяч казахстанцев добровольно являлись в военкоматы с просьбой отправить их на фронт, в стране наблюдался и небывалый подъем в трудовых коллективах.

Трудовой подъем

В годы Великой Отечественной войны жамбылцы не только участвовали в боевых действиях, но и своим героическим трудом в тылу помогали всему Советскому Союзу выстоять в беспощадной битве с гитлеровской Германией.

Жамбылцы вместе со всем народом разделили тяготы военных лет и внесли свой вклад в Великую Победу. В архивах Жамбылской области сохранились бесценные документы, рассказывающие о самоотверженном труде жамбылцев, ставших надежным тылом для Красной армии, сражавшейся с фашизмом.

По словам заместителя руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сары Мадиевой, поражают производственные темпы военных лет. Так, буквально за четыре месяца была построена железнодорожная ветка Джамбул - Чулактау. Рабочие заводов и фабрик перевыполняли нормы порой на 400%.

В газетных публикациях того времени, к примеру, сообщалось, что за два месяца рабочие локомотивного депо сэкономили 42 тонны угля. «В этом депо, по архивным данным, работала молодежная бригада, которую возглавил машинист Абдрахман Бабаназаров, - продолжает спикер. - Люди работали по четверо суток подряд. Затем - небольшой отдых, и снова за работу! Спали в бараках на деревянных нарах, даже не было времени помыться. Угольная копоть делали рабочих похожими друг на друга, и приходилось обозначать на ступнях ног номера, чтобы дежурный мог вовремя разбудить. Самим проснуться не было сил».

Именно во время войны страна впервые активно начала собирать металлолом, который шел на строительство тысяч новых орудий и танков. Рабочие паровозного депо станции Джамбул 20 марта 1942 года во время воскресника собрали 82 тонны лома, сообщает газета «Коммунист».

«Но фронту нужен был не только металл. Тогда и появилась фраза «битва за урожай». Жители села Аккуль Таласского района в 1941 году собрали более 900 тыс. пудов зерна. В колхозах и совхозах развернулось соревнование за перевыполнение поставок продукции. Джамбульцы за годы войны сдали 20 849 рублей на танковые колонны, 4 547 рублей на постройку боевых эскадрилий, на 74 562 рубля купили облигации военных займов. Колхозы досрочно выполняли обязательства по сдаче зерна, мяса, шерсти, сена, яиц и других продуктов, собирали по 400 - 800 центнеров сахарной свеклы с гектара. Всё это шло на помощь фронту и голодающим регионам страны», - рассказала заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева.

Население республики активно оказывало финансовую помощь фронту. Всего на создание оружия из Казахстана поступило 480 миллионов рублей, а вместе со стоимостью облигаций военных займов и билетов денежно-вещевых лотерей добровольные взносы населения республики на нужды фронта достигли 4 млрд 700 млн рублей, что покрывало прямые военные расходы за две недели войны.

15 января 1943 года в областной газете «Коммунист» было опубликовано сообщение КазТАГ о том, что республика собрала 305 миллионов 17 тысяч рублей на оснащение танковой колонны «Қазақстан колхозшы», вклад жамбылцев составил 17,9 млн рублей.

С самого начала и до окончания войны жамбылцы неустанно трудились, чтобы приблизить долгожданную победу, активно собирали продовольствие, одежду, финансы. На пожелтевших страницах документов, хранящихся в архивах, содержатся очень интересные сведения. Например, только в конце 1941 года трудящиеся Жамбылской области перевели в фонд обороны 2 497 рублей, приобрели облигаций на 3 522 рубля, сдали 7 282 центнера зерна, 1 017 центнеров мяса, а также молоко, масло, шерсть, вату, картофель, овощи, яблоки, бахчевые культуры.

Так, Чуский район перевел в фонд обороны 363 тысячи рублей, Сарысуский - 33 тысячи, Свердловский - 65 тысяч рублей. Джамбульцы за годы войны сдали 20 849 рублей на танковые колонны, 4 547 рублей на постройку боевых эскадрилий, на 74 562 рубля купили облигации военных займов, рассказала заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева.

В колхозах и совхозах развернулось настоящее соревнование за перевыполнение поставок продукции. В документах о сборе продовольствия со всех районов в фонд формирования национальных военных подразделений от 20 января 1942 года приведены следующие цифры: 48,926 тонны зерна, 14,1 тонны мяса, 15,24 тонны масла, 152,042 тонны травы, 119,573 тонны соломы, 313,99 тонны картофеля, 154,78 тонны овощей, 1,8 тонны риса отправил регион в фонд. В этот же день 8-й гвардейской дивизии, отличившейся особым героизмом в битве за Москву, было отправлено 42,402 тонны зерна, 46,2 тонны мяса, более двух тонн риса и тонна овса. Колхозы досрочно выполняли обязательства по сдаче зерна, мяса, шерсти, сена, яиц и других продуктов, собирали по 400 - 800 центнеров сахарной свеклы с гектара. Всё это шло на помощь фронту и голодающим регионам страны.

Военные структуры в Жамбылской области

В городе Джамбуле до сентября 1943 года было сформировано несколько военных подразделений. В июне 1941 года был сформирован 667-й отдельный стрелковый батальон, летом этого же года - 81-я кавалерийская дивизия, осенью 105-я особая национальная кавалерийская дивизия. Из Джамбула на фронт отправился особый инженерно-строительный батальон. На джамбулской земле сформировано сразу две кавалерийские дивизии. Первый полк дивизии располагался в селе Буденовка Свердловского района (ныне - Байзакский), второй - в совхозе «Кызылша» этого же района. Третьему полку выделили здание детского дома № 1 и скотобазу. Руководством области и местными исполнительными органами проведена большая работа по формированию этих дивизий.

Поисковая работа в Жамбылской области

«По сей день находятся данные воинов, павших на чужой земле, - рассказала заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева. - Это значит, что история этой войны остается не до конца изученной. В мемориальном комплексе «Ерлік», что в парке «Жеңіс», на гранитных плитах выгравированы имена 106 тысяч жамбылцев-фронтовиков. Архивариусы много трудились для составления точного списка фронтовиков. Для продолжения благого дела был создан информационный сайт erlik.kz. Если на мемориальных досках жители области могли прочесть только имена и инициалы своих дедов и отцов, принявших участие в войне, то на сайте есть информация о дате рождения, месте рождения, названии военного подразделения».

Помимо списка фронтовиков, на сайте есть краткая биография, фото и сведения о подвигах 39 жамбылцев — Героев Советского Союза и девяти кавалеров ордена Славы. Во второй раздел внесены районы, села, улицы, названные в их честь. Раздел под названием «Отты жылдардың тарихы» содержит фото, аннотации и электронные варианты книг, изданных на основании документов Жамбылского областного государственного архива («Жамбылдық Батырлар», «Майдан хаттары», «Солдат жары», «Мәңгілік ерлік», «Жеңістің өшпес шырағы», «Ерлік ұмытылмайды») на тему Великой Отечественной войны.

В 2019 году материалы сайта пополнились воспоминаниями 32 фронтовиков, сохранившимися в архиве, интервью, жизненными сведениями, а также фото с торжественного открытия мемориального комплекса «Ерлік», статьями в газетах о жамбылских фронтовиках, которые были опубликованы в военные годы.

9 мая 1945 года для народов мира стало незабываемым днем. Радовался Победе и весь город Джамбул, и пациенты эвакогоспиталя, который здесь находился в годы войны. Накануне отъезда домой фронтовики написали в местной газете: «Город Джамбул стал нам родным, здесь мы залечивали раны, набирались сил. На каждом шагу мы видели горячую заботу о нас, защитниках Родины. Мы так любили Родину, что готовы были отдать жизни ради Победы!».