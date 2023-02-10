Проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии предложил спикер Сената

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Убежден, что Межпарламентский форум может стать эффективной и продуктивной площадкой для системной работы парламентариев. Надеемся, что инициатива не станет разовым мероприятием. Предлагаем проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии. Причем не только в столицах, но и в других городах, имеющих для наших народов сакральное и культурно-историческое значение», - сказал в своем выступлении в ходе первого Межпарламентского форума государств Центральной Азии Маулен Ашимбаев.

«В этой связи хочу искренне поблагодарить узбекскую сторону и председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Камаловну Нарбаеву за готовность провести второй форум в следующем году в Самарканде. Большое Вам спасибо за поддержку этой инициативы», - обратился спикер Сената.

Также Маулен Ашимбаев проинформировал, что приоритетные направления многостороннего взаимодействия изложены в проекте Туркестанской декларации. Ожидается, что данный документ примут сегодня по итогам форума.

Вместе с тем, как заявил спикер Сената, важным приоритетом является культурно-гуманитарное сотрудничество, сохранение и продвижение общего культурного и духовного наследия народов Центральной Азии.

«В январе этого года в Бишкеке состоялся форум казахской и кыргызской интеллигенции, в котором мы с Нурланбек Тургунбековичем приняли участие. Мероприятие было посвящено 95-летию Чингиза Айтматова, великого сына кыргызского народа, творческое наследие которого является бесценным вкладом в мировую культуру и литературу. Айтматов как выдающийся писатель, общественный деятель и дипломат последовательно продвигал идеи центральноазиатского единства. Сегодня у нас появились новые возможности для реализации идей великого писателя. Мы могли бы обсудить проведение подобных встреч интеллигенции в рамках Форума для укрепления культурных и духовных связей между нашими народами», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что в Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников Межпарламентского форума.

Фото: пресс-служба Сената РК