РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:52, 23 Август 2023 | GMT +6

    Проверка рынка «Алтын орда»: налоговики нашли более 530 млн тенге скрытых доходов

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по Алматинской области в июне текущего года проведено хронометражное обследование в ТОО «ALTYN ORDA NEW COMPANY», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитета госдоходов Минфина РК.

    «По результатам обследования ТОО представило дополнительную налоговую отчетность за 4 квартал 2022 года с отражением дохода 530,4 млн тенге. НДС - к уплате 63,6 млн тенге, КПН - к уплате 106,0 млн тенге. Всего по результатам хронометражного обследования без учета пени в бюджет поступило 169,6 млн тенге», - сообщили в КГД.

    Также в ходе проверки ТОО «ALTYN ORDA NEW COMPANY» выявлены дополнительные точки осуществления денежных расчетов без применения ККМ (входы на рынок (ворота) и бухгалтерия), по результатам проверки зарегистрировано дополнительно 4 ККМ.

    На сегодняшний день по результатам разъяснительной работы на рынке «Алтын Орда» добровольно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 742 налогоплательщика и столько же контрольно-кассовых машин с фискальной памятью.

    Кроме этого, совместно с сотрудниками департамента полиции по Алматинской области, на рынке «Алтын орда» также проведена тематическая (рейдовая) проверка, по вопросу выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах, в ходе которого установлены 12 физических лиц. Материалы по ним переданы в суд.

    Кроме этого, сотрудниками органов государственных доходов к административной ответственности привлечены три налогоплательщика:

    - 1 налогоплательщик за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления;

    - 2 лица, заявившие заниженную стоимость товара и реализовавшие данный товар на территории рынка «Алтын орда», привлечены в административной ответственности.

    Ранее первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев побывал на рынках «Алтын Орда» и «Кенжехан» в Алматы и обсудил с их владельцами вопросы модернизации торговых пространств.
    Теги:
    Алтын орда Алматы Другие государственные органы Налоги Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!