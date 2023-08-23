Проверка рынка «Алтын орда»: налоговики нашли более 530 млн тенге скрытых доходов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по Алматинской области в июне текущего года проведено хронометражное обследование в ТОО «ALTYN ORDA NEW COMPANY», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитета госдоходов Минфина РК.

«По результатам обследования ТОО представило дополнительную налоговую отчетность за 4 квартал 2022 года с отражением дохода 530,4 млн тенге. НДС - к уплате 63,6 млн тенге, КПН - к уплате 106,0 млн тенге. Всего по результатам хронометражного обследования без учета пени в бюджет поступило 169,6 млн тенге», - сообщили в КГД.

Также в ходе проверки ТОО «ALTYN ORDA NEW COMPANY» выявлены дополнительные точки осуществления денежных расчетов без применения ККМ (входы на рынок (ворота) и бухгалтерия), по результатам проверки зарегистрировано дополнительно 4 ККМ.

На сегодняшний день по результатам разъяснительной работы на рынке «Алтын Орда» добровольно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 742 налогоплательщика и столько же контрольно-кассовых машин с фискальной памятью.

Кроме этого, совместно с сотрудниками департамента полиции по Алматинской области, на рынке «Алтын орда» также проведена тематическая (рейдовая) проверка, по вопросу выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах, в ходе которого установлены 12 физических лиц. Материалы по ним переданы в суд.

Кроме этого, сотрудниками органов государственных доходов к административной ответственности привлечены три налогоплательщика:

- 1 налогоплательщик за занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления;

- 2 лица, заявившие заниженную стоимость товара и реализовавшие данный товар на территории рынка «Алтын орда», привлечены в административной ответственности.