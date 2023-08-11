Арман Шаккалиев проверил рынки «Алтын Орда» и «Кенжехан» в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев побывал на рынках «Алтын Орда» и «Кенжехан» в Алматы и обсудил с их владельцами вопросы модернизации торговых пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли интеграции РК.

Первым объектом посещения стал крупнейший торговый рынок республики «Алтын Орда», где состоялось расширенное совещание с участием мобильной группы, созданной на территории рынка, и администрации рынка.

Участники совещания обсудили круг вопросов, касающихся устранения ранее выявленных нарушений на территории рынка, модернизации, привлечения фермеров на бесплатно выделенные торговые места и другие.

По словам представителя рынка «Алтын Орда» Александра Недогарко, уже сегодня в павильонах рынка установлены кондиционеры, обеспечен стабильный высокоскоростной интернет, до конца августа будет нанесена разметка стояночных и парковочных линий для упорядочения автомобильного движения и борьбы с заторами. В скором времени по всей территории рынка будут установлены камеры видеонаблюдения.

«У каждого контролера рынка есть на руках кассовый аппарат. Мы провели инструктаж с персоналом, разъяснили, что все финансовые операции на рынке теперь проходят официально. На въезде также поставили кассовый аппарат, в скором времени заменим его на электронный шлагбаум. Это тоже упростит работу. У нас есть фиксированные цены на все услуги рынка, которые утверждены администрацией. Эта информация размещена на информационных стендах, и любой посетитель либо арендатор может позвонить в наш колл-цент и сообщить о незаконных поборах. Мы делаем все, чтобы работать «в белую». Сейчас мы поэтапно устраняем ранее выявленные замечания и готовы совместно с госорганами дальше продолжать работу в этом направлении», - заверил Александр Недогарко.

Сегодня на рынке идет строительство третьего павильона, завершить который планируют в начале 2025 года. Как сообщил Александр Недогарко, в конце этого года начнутся работы по строительству четвертого павильона, параллельно стартует строительство современных кросс-доков, главной задачей которых является оперативная доставка и хранение грузов.

Подытоживая увиденное на рынке «Алтын Орда», Арман Шаккалиев заявил, что видит динамику исполнения поручений правительства, связанных с открытостью и прозрачностью работы рынка.

«Видим, что на рынке устраняются замечания. Мобильная группа должна функционировать до полного устранения всех нарушений. Акимату Алматинской области необходимо держать работу мобильной группы на ежедневном контроле. Более того, необходимо активизировать работу по привлечению фермеров, которым предоставили 100 мест на рынке», - поручил первый вице-министр.

Следующая поездка состоялась на рынок «Кенжехан».

«Говорят, что модернизация рынков началась еще 10 лет назад, но такие факты, как пандемия коронавируса COVID-19, сложившаяся нынешняя непростая геополитическая ситуация и другие в полной мере не учитываются. В дорожной карте наш рынок есть, но мы на сегодня отстаем от графика. Мы готовы модернизировать рынок, но акимат нам еще не согласовал эскизный проект», - сказал генеральный директор ТОО «Кенжехан» Сергей Ким.

Первый вице-министр заверил, что в процессе модернизации рынков интересы владельцев и рыночные реалии в обязательном порядке принимаются во внимание.

«Есть разработанная дорожная карта до 2025 года, которая содержит все детали процесса модернизации рынков, начиная от разработки проектно-сметной документации до завершения работ по каждому рынку, в разрезе каждого региона. За исполнением дорожной карты будет вестись постоянный мониторинг со стороны Правительства. Более того, при акимате г. Алматы действует рабочая группа по рассмотрению и решению проблемных вопросов деятельности торговых рынков г. Алматы, которая должна принять все необходимые меры по реализации Дорожной карты», - заявил Арман Шаккалиев.