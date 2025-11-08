РУ
    14:42, 08 Ноябрь 2025

    Проверка кафе и ресторанов Казахстана: около 200 сотрудников работали без медосмотров

    С начала года в стране выявлены около 200 человек, работавших без разрешения в местах общественного питания. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько стоит ауызашар в ресторанах и кафе Казахстана
    Фото: Kazinform

    — В соответствии с пунктом 293 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных приказом министра здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года, персонал объектов питания должен проходить медицинские осмотры. В этом году по фактам массовых пищевых отравлений было вынесено 66 постановлений о временном отстранении от работы в отношении 197 работников, не прошедших медосмотр и получивших положительный лабораторный результат на бактерионосительство. К их работодателям были применены соответствующие административные меры, — говорится в ответе ведомства.

    Кроме того, в случае пищевого отравления людей экстренная помощь и дальнейшее лечение осуществляются в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Если по результатам досудебного расследования суд установит признаки уголовного правонарушения, субъект может возместить материальный ущерб пострадавшим.

    Напомним, в конце октября более 80 человек отравились на тое в Аркалыке. Большинство пострадавших связывали заболевание с употреблением пищи в местном кафе, где накануне проходило праздничное мероприятие. Из общего числа заболевших 16 человек не присутствовали на торжестве, однако ели принесенные из заведения блюда. По итогам эпидемиологического расследования у двух сотрудников была выявлена сальмонелла, кафе закрыто.  

    Проверки других заведений общепита в Аркалыке пока не проводятся — санитарные службы сосредоточились на данном очаге заболевания.

    Ранее массовое отравление произошло в Акмолинской области: семь человек отравились на тое.

