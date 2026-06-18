Провел более шести тысяч операций: известный детский хирург из Алматы получил орден «Құрмет»

Руководитель хирургического блока Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы, главный внештатный детский хирург РК Константин Хаиров получил орден «Құрмет» из рук Президента. Врач поделился своими эмоциями после награждения и рассказал о 32 годах работы в детской хирургии, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Это действительно огромная честь. Не каждый удостаивается такой награды. Сегодня нас было много, и все мы были удостоены этой чести. Эмоции переполняют, — рассказал Константин Хаиров.

Детской хирургии врач посвятил 32 года. Связать свою жизнь с медициной он решил еще в школе. По его словам, за это время ни разу не пожалел о выбранном пути.

— Мне очень много раз задавали вопрос, почему я выбрал именно детскую хирургию. И каждый раз я отвечаю: до сих пор не знаю почему. Но я пошел в детскую хирургию, отдал ей 32 года и ни одного дня не пожалел. Мне нравится приносить счастье детям и радость их родителям, — отметил хирург.

За годы работы детский хирург провел более шести тысяч операций. Самому маленькому пациенту было всего три часа от рождения.

— У ребенка был врожденный порок развития. Как правило, такие дети недоношены, тело маленькое… Конечно, всегда волнуешься, это однозначно. Все врачи всегда переживают за своих пациентов, — поделился Константин Хаиров.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду медицинских работников.