Провал космических амбиций Великобритании: Virgin Orbit прекратит существование

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Компания Virgin Orbit британского миллиардера сэра Ричарда Брэнсона планирует уволить 85% сотрудников из-за того, что не смогла привлечь новые инвестиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

По сообщениям СМИ, фирма также прекратит свою деятельность.

В этом году состоялся первый в истории неудачный запуск ракеты Virgin Orbit со спутником на борту с территории Великобритании. Ракета компании LauncherOne долетела до космоса, но не достигла своей целевой орбиты.

На запуск возлагались огромные надежды, так как он должен был стать важным шагом в реализации стремления превратить Великобританию в глобального «космического» игрока - от производства спутников до строительства ракет и создания новых космодромов.

Акции компании упали более чем на 44% после закрытия торгов в Нью-Йорке.

Увольнения в Virgin Orbit коснутся примерно 675 сотрудников, которые работают во всех подразделениях компании.

Инвестиционная компания Ричарда Брэнсона Virgin Investments вложила 10,9 млн долларов США (8,8 млн фунтов стерлингов) в Virgin Orbit для финансирования выходных пособий и других расходов, связанных с сокращением работников. Ожидается, что выплаты уволенным сотрудникам и другие расходы составят около 15 миллионов долларов США.

«У нас нет другого выбора, кроме как принять кардинальные и болезненные меры», - заявил исполнительный директор Virgin Orbit Дэн Харт на встрече с сотрудниками.

Фирма, основанная в 2017 году, не приносила прибыли. Она разрабатывала ракеты для запуска небольших спутников и являлась частью бизнес-империи Ричарда Брэнсона, в которую входят авиакомпания Virgin Atlantic и компания по космическому туризму Virgin Galactic.